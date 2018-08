Debatindlæg skrevet af Randi Bostrøm, pædagog i Roskilde.

En flunkende ny skoletaske hører til en god skolestart. Hvem kan ikke selv huske den rare følelse selv at få lov til at vælge lige den ønskede fra det gratis husstandsomdelte reklameblad.

Men det vil hjælpeorganisationen Red barnet ændre på. De mener, at brugte skoletasker vil hjælpe fattige børnefamiliers børn til at klare sig godt i det videre liv.

Red barnet, hvis formålsparagraf ellers lyder: 'At kæmpe for børns rettigheder.' Det er virkelig en falliterklæring, når Red barnets slogan er blevet: 'Bedre skolestart med dit barns brugte skoletaske.'

Særlig i disse tider, hvor klima og miljøet er højt på dagsordenen. Derfor vil jeg ganske forsigtigt appellere til, at børn lærer, også de velhavende, at slide skoletasken op.

Deres egen vel at mærke.

Det er dårlig stil at lære børn, at fattige børn har andre ønsker end dem selv. At pådutte børn at de er godheden selv, fordi de giver deres gamle skoletaske til et fattigt barn, bliver jo i stedet undertrykkelse af de lavtlønnedes børn.

Hvis Red barnet vil være barmhjertelige og kæmpe for børns rettigheder, må de finde på noget andet, sammen med Folketinget. Så ingen børn i Danmark skal udstilles med en brugt skoletaske på grund af de er fattige.