Sæsonen for fastelavnsboller er i på toppen og det er priserne også, hvis man er øst for Storebælt.

Priserne får blandt andet fynske bagere til at falde om af grin, da de på ingen måde har samme intention i forhold til prissættelsen af det velkendte bagværk.

»Jeg tænker, at det er flot, at de kan få det for en fastelavnsbolle. Om det koster så meget at lave, det må være bagermesterens eget valg,« siger den fynske bager Claus Lund.

B.T. har den fynske journalist Malthe Henriksen i studiet for at kigge nærmere på priser og smags oplevelser. Debatten om fastelavnsbollerne sker i B.T. Live.