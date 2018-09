36-årige Gert Bang Andersen tager toget en gang om ugen fra Thisted til København og tilbage igen for at hente sin søn. Syv dage senere afleverer han ham igen hos moderen i København.

»Jeg synes, det er dybt forkert. Især når der er så stor afstand,« siger han.

Sønnen på 22 måneder fylder alt i den 36-årige mands liv. Han arbejder 30 timer om ugen på et bosted for udviklingshæmmede. Han arbejder morgen, aften og weekender i den ene uge, så han kan holde fri i den anden uge for at have sønnen i Thisted. Det er Gert, der betaler transporten og tager den 412 kilometer lange togtur med sønnen.

»Jeg har følt mig nødsaget til at acceptere, at det er sådan, det er. Min ekskæreste vil ikke deltage i det og mener, det er mit problem, at jeg ikke flytter til København. Jeg ønsker ingen slagsmål, så så længe jeg har råd det til, så er det sådan, det er,« siger faderen.

Parrets historie kommer i kølvandet på, at blogger Mascha Vang for nylig lagde en opdatering på Instagram om, at hun flytter fra København til Kolding med sin nye kæreste. Efterfølgende kommenterede faderen til hendes datter, at han var ked af beslutningen.

Gert Bang Andersen og ekskæresten har kendt hinanden, siden de var 16 år. De har boet sammen i tre år, men gik fra hinanden i 2007. Frem til 2015 havde de sporadisk kontakt, og ekskæresten var i mellemtiden flyttet til København. Men 'en kortvarig flirt' i 2015 resulterede i en graviditet, som de nu begge mærker konsekvenserne af.

»Jeg blev glad for, at jeg skulle være far, men jeg var også bekymret for potentielle samarbejdsvanskeligheder, fordi vi boede i hver sin ende af landet,« siger han.

Gert Bang Andersen vil ikke flytte til København, da han har familie, som han ønsker, at sønnen knytter bånd til.

Bør Gert flytte til København?

»Jeg har foreslået hende et kompromis om, at vi flyttede til Aarhus, da ingen af os har fast ejendom, ægtefælle eller lignende og derfor er relativt flytbare, men det ønsker hun ikke,« siger han.

Indtil da prøver han at få det bedste ud af situationen sammen med sin 22 måneder gamle søn. Det skal være hyggeligt at køre i tog, så tiden ikke er spildt.

»Han elsker bøger, så vi læser undervejs. Når vi skifter i Struer, tager vi sommetider en is for at gøre turen positiv.«

Gert Bang Andersen arbejder så meget, når han ikke har sin søn, at det ville være umuligt at presse kærlighed ind i ligningen.

»Jeg har slået den slags ud af hovedet, men jeg skal da ikke være single resten af mit liv.«

Den pressede hverdag gør også, at tanker om fremtiden ligger fjernt.

»Når min søn starter i skole, så er det ikke længere muligt, at han er hos mig en uge ad gangen. Det er en lang tur at tage fredag eftermiddag og så tilbage til København søndag. Det er en møgsituation, men det må jeg tage til den tid,« siger han.

Fakta Gode råd til skilte forældre Prioritér det gode samarbejde.

Indgå gode aftaler.

Søg hjælp og rådgivning, hvis det er svært at nå frem til en aftale selv.

Frihold barnet fra selv at skulle skabe sammenhæng i livet.

​Se på barnet og find en ordning, der tilgodeser dets behov for sammenhæng i hverdagen.

Husk, at barnet har behov for gode relationer til begge forældre. Vælger I at bo langt fra hinanden, er det vigtigt: at have en god dialog med hinanden

at tale positivt om hinanden og hinandens vigtighed som forældre

at sørge for, at barnet ikke skal være budbringer mellem forældrene

at tage ansvar for, at det er de voksne, der skaber den indre sammenhæng i barnets liv – både når det er hos mor og hos far. Kilde: Jan Kaa Kristensen, Center for Familieudvikling

Når ikke Jylland er en mulighed, håber Gert Bang Andersen som minimum, at ekskæresten vil tage fra København til Thisted tur/retur bare en gang imellem.

»Det er sejt at tilbringe 10-12 timer i et tog på én dag.«

B.T. har været i kontakt med ekskæresten. Hun ønsker ikke at medvirke i artiklen.