Sidste weekend havde jeg vagt på B.T.s nyhedsredaktion. Det er sådan noget med at skrive hurtige nyheder om alt, hvad der opstår af interessante ting lige fra uheld på motorvejen til kendisser, der er blevet kærester eller er holdt op med at være det.

Her fik jeg en mail fra en, der hedder Kristian.

»Du er sgu da en skovl,« skrev Kristian.

Han havde netop læst en lille artikel, jeg havde skrevet om, at en bro på Fyn var lukket for bilister. Ikke længe efter fik jeg en mail, hvor han uddybede med en sætning om, at jeg også var idiot. Kristian mente, at man godt kunne køre andre veje om den lukkede bro og fandt derfor farverige gloser frem for at udtrykke det.

Jeg får mange mails fra folk som Kristian. I et farverigt sprog uden punktummer og dobbeltkonsonanter gør de opmærksom på, at jeg er dum, grim og staver dårligt.

Men nu har jeg ikke fået nogen i en hel uge. Jeg formoder, det skyldes amerikanske Trish Regan, der på tv-stationen Fox News, uventet gav sig til at sige alverdens sløjt researchede ting om vores lille kongerige.

45-årige Trish Regan, der tonede frem på Fox News i et hvidt kropsnært outfit og med lange, lyse lokker, der fik hende til at ligne en gymnasiepige fra provinsen på vej til efterfest med gratis Mokaïs, har tilsyneladende fået ugens opmærksomhed fra de danske tastaturkrigere.

Man ser det hurtigt på hendes profiler på de sociale medier, som danskerne desværre er nået ind til.

På Instagram har Trish Regan for eksempel sat et billede ind af sin nydelige søster. Hun har netop haft fødselsdag. Søsteren, altså. Trish Regan skriver derfor noget i retning af ‘Tillykke til verdens bedste søster. Du er fantastisk.’

Men Nicki - som kalder sig ‘peardane’ (pæredansker?) på sin profil - mener ikke, nogen af dem er fantastiske. Så som repræsentant for et af klodens bedst uddannede folkefærd giver ‘peardane’ udtryk for essensen af sin samlede begavelse i en kommentar i fødselsdagsopslaget for Trish Regans søster.

»Suck a bag of dicks,« skriver 'peardane', så alle engelsktalende mennesker i verden kan læse det.

Jeg undrer mig lidt over, om ‘peardane’ tror, at han med den lille sætning redder Danmarks ære. Ser han sig selv som en hvid ridder, der kæmper med åben pande mod et fake news-uhyre forklædt som skærm-hottie? Han var desværre ikke den eneste.

Andre kaldte Trish Regan en ‘brainless bimbo’ eller ‘blond slut’. En med profilnavnet ‘pueppi31’ spurgte om ‘HE (præsident Trump, antager jeg) grabbed YOU by the pussy as well?’. Og sådan blev det ellers ved - ofte med grimme kommentarer, som jeg vist ikke må gengive alt for præcist her.

Kære alle sammen, god dansk kultur er at kunne tage imod en usammenhængende sviner med værdighed. Når en tosset amerikansk tv-vært får fakta om danske forhold galt i halsen, så skal man imødegå det med kølig distance. Her var socialdemokraternes video med Dan Jørgensen i hovedrollen et fremragende eksempel.

Trish Regan får ikke en effektiv lærestreg af, at en sociopat beder hende ‘suck a bag of dicks.’ Det er tværtimod netop en skamplet på Danmark, når den danske stand af SoMe-krigere skriver den slags gak i fuld offentlighed. Værre end en smule højresnoet fake news. Man kunne nogle gange ønske sig, at man skulle tage et kørekort til de sociale medier for at få lov at ytre sig. Det ville have reddet nationen fra en international ydmygelse i dette tilfælde.