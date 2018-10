Over tusind håndværkere bygger et nyt stort center for Facebook på Fyn, men lærlinge er ikke velkomne.

Kun ti minutters kørsel fra byggepladsen i udkanten af Odense ligger Syddansk Erhvervsskole, hvor masser af elever ønsker sig en praktikplads. 35 tømrere, 20 elektrikere, 10 malere, fem smede og mange andre lærlinge arbejder på selve skolen, fordi de ikke kan finde en praktikplads i en privat virksomhed.

De unge har brug for en hjælpende hånd, men Facebook giver dem en løftet skråt op-finger.

I stedet for at være på skolen, burde de unge svinge værktøjet på almindelige arbejdspladser med rigtige faglærte svende som kolleger. Det er ude i virkeligheden, at man får faget ind under huden, hvor man lærer kulturen at kende, og hvor man får rutinen og arbejdstempoet ind i sine kloge hænder.

Facebook vil gerne spise flødeskummet på toppen af lagkagen, men nægter at være med til at bage bunden

Til glæde for den unge som kommer godt videre med en uddannelse i topklasse til glæde for samfundet og til glæde for erhvervslivet, som får brug for mange flere faglærte i fremtiden.

Facebook fra USA og deres britiske hovedentreprenør Maze er velkomne i Danmark, men skal tage danske værdier til sig. Det betyder blandt andet, at vi uddanner faglærte gennem et system, som bygger på 'vekseluddannelse', det vil sige en blanding mellem perioder på teknisk skole og praktik i virksomheder.

Maze skal ikke snige engelske tilstande ind i Danmark, for derovre er de faglige uddannelser slået til pindebrænde, og byggebranchen er splittet på kryds og tværs af falske selvstændige.

Elever, som består skoleopholdene, men som alligevel ikke kan finde en almindelig læreplads hos et firma, får tilbudt at komme videre i uddannelsen gennem skolepraktik på teknisk skole.

Facebook-stifter Mark Zuckerberg

Undervejs kommer eleverne ud i kortere eller længere ophold hos private arbejdsgivere. Der er altså hårdt brug for arbejdsgivere, som vil åbne døren for lærlinge, også for kortere praktikperioder.

Det er klart, at et specialiseret byggeri som Facebooks, med meget ensartet arbejde, ikke kan have de samme lærlinge beskæftiget i hele den lange byggeperiode. Men delaftaler vil være perfekt.

Facebook skraber bunker af penge sammen på ungdommen, penge som de for øvrigt derefter i stor stil sender i skattely. De kan bruge de unges og samfundets penge, men kasserer de unge. Da Facebook annoncerede, at de ville slå sig ned i Odense, foregik det med piber og trommer. De ville være en del af samfundet og give tilbage til lokalområdet. Lad os se det i praksis.

Byggeriet er forseglet med meterhøjt hegn og vagter og skal åbenbart også holde unge på jagt efter praktikpladser ude. I overført betydning skal samfundet have fat i boltsaks og forhammer for at fjerne skellet mellem ungdommen og arbejdspladsen.

Kommunerne skal stille flere krav til bygherrerne, når de søger om byggetilladelser. Erhvervsorganisationer som Dansk Byggeri, Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv må på banen med klare signaler til udenlandske aktører og at 'skik følge eller land fly'.

Apple bygger i Viborg, mens Google har store byggeplaner i Syddanmark, og det er jo bare dejligt. Men de skal ikke have dårlige manerer som Facebook, der gerne vil spise flødeskummet på toppen af lagkagen, men nægter at være med til at bage bunden.