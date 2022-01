Nogen mener, at det er en særdeles omgang pjat, imens andre tror fuldt ud og fast på det.

Der er tale om astrologi og horoskoper. En af dem, der tror på det, og sågar er ekspert inden for området, er den erfarne astrolog Karl Aage Jensen.

»Jeg kan sige noget om de spørgsmål, folk har. Alt, hvad der handler om det menneskelige. Det kan være alt fra kærlighed, økonomi og arbejde til spørgsmål om, hvorfor man altid støder ind i et bestemt problem. Og så kan jeg sige noget om personers 2022,« siger han.

Karl Aage Jensen besøger onsdag B.T.s Facebook Live, hvor han vil lægge seernes horoskoper og fortælle om deres år, men inden da har Karl Aage brug for nogle oplysninger.

»Det, jeg skal bruge, er et fornavn på vedkommende, hvilken fødeby personen har, samt dag, måned, år og et cirka tidspunkt for fødslen,« siger han.

Dem kan du sende til Karl Aage ved enten at skrive dine oplysninger i kommentarfeltet til artiklen på Facebook eller ved at skrive til mailadressen: bt-facebooklive@persgroep.net.

Karl Aage Jensen kommer som sagt på besøg hos B.T.s Facebook Live på onsdag, den 12. januar, klokken 11, hvor han vil lægge seernes horoskoper.

Og som Karl Aage Jensen siger, har han brug for dit navn, fødeby, og hvornår du er født. Og her er altså tale om et cirka tidspunkt, så hvis du ikke præcis kan huske klokkeslættet, hvorpå du er født, kan du blot skrive dit bedste bud på, hvornår du er født.

Du kan følge udsendelsen på B.T.s Facebook-side eller på B.T.s hjemmeside.