Det er fem år siden, Marlene Simoni havde sin sidste kunde efter 35 år som prostitueret.

Og i den årrække nåede meget at ændre sig i forhold til, hvad mændene efterspurgte hos den erfarne prostituerede.

»Da jeg startede min karriere, der kyssede man fra halsen og ned. Men i dag sælger du real girlfriend experience, hvor det er med dybe tungekys,« fortalte den tidligere prostituerede i B.T. Live onsdag. Se videoen øverst.

Hun har tidligere fortalt om sine oplevelser i branchen, og hvordan hun en dag sagde stop, da hun kastede op ud over en kunde.

I dag holder hun foredrag om sin fortid, og til B.T.s følgere forklarede hun, at ydelserne stort set gik fra at være ren sex til ‘kærestepakken’.

Der er en helt anden efterspørgsel hos mænd efter nærhed og intimitet end tidligere, forklarede Marlene Simoni. Selv tror hun, det kan have noget at gøre med manglende ømhed og nærhed i samfundet generelt.

Men kærlighed er ikke muligt at sælge, slog hun dog fast.

»Jeg har solgt øjeblikke. Men der er ingen, der kan sælge kærlighed. Men jeg har solgt fantastiske oplevelser. Det er nærværet, du sælger,« forklarede hun og tilføjede:

Marlene Simoni 49 år.

Har arbejdet som prostitueret i 35 år. Første gang, hun tog penge for sex, var hun 11 år gammel.

Har i dag PTSD og er nedslidt efter de mange år som prostitueret.

Kom i 2014 med i et kommunalt ‘Exit-program’ og forlod branchen.

Holder foredrag om sin fortid.

Har skrevet flere bøger, senest E-bogen ‘Oplært til prostitution’, som er skrevet i samarbejde med forfatteren Lotte Dalgaard.

Er ved at færdiggøre en HF og vil bagefter læse til socialrådgiver.

Er mor til tre drenge på 13, 16 og 29 år, som hun har med tre forskellige mænd.

Har i 16 år boet sammen med Bo, som hun er far til hendes yngste søn.

»Der kan godt opstå en følelsesmæssig relation mellem kunden og luderen alt efter, hvor lang tid det tager.«

Marlene Simoni fortalte desuden, at hendes kunder var alle typer mænd fra alle samfundslag.

»Det var håndværkeren, direktøren, politikeren, journalisten, fotografen...«

Der var altså mænd, der sagtens kunne møde kvinder ude eller allerede var i et forhold - og mange af dem var også gift og havde børn. Men hos mange manglede der noget derhjemme med konen.

»Det, jeg hørte mest, var, at de brugte mig til at få det, de ikke kunne få derhjemme. Jeg solgte mange blowjobs,« forklarede Marlene Simoni.

Da hun levede af at være prostitueret, var hun både på bordel, hun kørte escort og solgte også sex privat hjemme hos folk eller hos sig selv, forklarede hun.

Hun var dog aldrig på gaden.

»Jeg tror ikke, der er en dansk by, jeg ikke har haft sex i,« sagde Marlene Simoni, der ofte tog på turne rundt i landet i ti dage og derefter holdt fire dage fri. Nogle gange havde hun 20 kunder om dagen.

Marlene Simoni er uddannet social- og sundhedshjælper, men venter lige nu på at komme ind på socialrådgiveruddannelsen.