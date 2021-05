Det kan ikke være gået nogens næse forbi: Brøndby IF vandt det danske mesterskab i fodbold.

Hele mandag aften og tirsdagen med har alle de mennesker, der føler sig knyttet til fodboldklubben, været vilde med at vise det. Med gule Brøndby-trøjer i Folketinget, med før og nu-billeder på de sociale medier og med en stolthed over, at deres klub endelig gjorde det.

Brøndby vandt mod alle odds i en coronasæson, der fratog dem deres naturlige fordel: Et fyldt stadion med landets mest højtråbende fans. De vandt, selvom ingen levnede dem nogen chance før den sidste spillerunde, hvor de selv afgjorde det.

Fodboldklubben på Vestegnen er blevet symbolet på fællesskab og sammenhold. Det kan lyde voluminøst at lægge så meget i et mesterskab, men Brøndby har i denne sæson vist, at fodbold er mere end blot 11 mand på et hold.

I coronasæsonen, hvor ingen tilskuere har været på stadion i lange perioder, viste Brøndbys tilhængere formatet ved at bakke deres klub op ved at købe særlige trøjer, der kunne repræsentere dem på stadion. På den måde var de til stede, og de skaffede klubben en indtægt, som alle fodboldklubber har manglet i denne sæson uden tilskuere.

Brøndbys tilhængere viste, at holdet kunne regne med støtten, selvom de ikke kunne være med. Igen og igen har deres tilhængere rejst med deres hold rundt i landet uden mulighed for at komme ind. På grund af corona er det kun tilladt for hjemmeholdets fans at være på stadion. Men de ville hellere stå på parkeringspladsen udenfor og synge deres hyldest end være derhjemme.

Det var også derfor, at Brøndby Stadion var fyldt med det tilladte antal tilskuere, 2.000 tilskuere i Brøndbyhallen og resten på parkeringspladsen udenfor. Det blev en folkefest, selvom politiet til sidst måtte lukke alle tilskuere ind på stadion af sikkerhedshensyn. Men da først alle havde invaderet grønsværen i glæde, lod de sig flytte ud på tilskuerpladserne – uden ballade.

Holdet, der skabte sensationen, er skabt på det samme fællesskab.

For blot få år siden stillede Brøndby op til en kamp i Superligaen uden en eneste dansk spiller på holdet under ledelse af en tysker. Det var ikke ulovligt, men alligevel det absolutte lavpunkt for en klub med så store klubhjerter.

Det er derfor også skæbnens ironi og en særlig glæde, at det hold, der endelig efter 16 år vandt mesterskabet, er skabt af 'rigtige Brøndby-drenge', der er vokset op i klubben, tilsat nogle jyder og enkelte udenlandske spillere. Det er fodboldens finurligheder, der gør, at de spillere, der for få år siden 'ikke var gode nok', nu er dem, der løfter pokalen.

Hvilken inspiration i en periode, hvor kolde kontanter og udspekulerede aftaler truer med at overtage fodbolden og fjerne den fra de fans, der står der hver søndag.

Tænk blot på European Super League, der var ved at udvikle sig til de riges lukkede klub. I en tid, hvor udenlandske ejere overtager flere og flere danske klubber som et investeringsprojekt, falder det danske mesterskab på et heldigt sted. Nok er den danske ejer udlandsdansker, nok vil han gerne tjene penge. Men han er fra Brøndby og kunne ikke eje andre klubber.

Mesterskabet er fortjent. Pokalen tjener som en påmindelse om, at klubfølelse, sammenhold, fællesskab og naboens drenge stadig er den bedste vare for almindelige danske fodboldfans. Vi vil se danske spillere i danske klubber sammen med udenlandske stjerner.

Tillykke, Brøndby – må alle andre lære af jer.