Der var en baby med på arbejdet, men det var ikke tilladt.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, smed den konservative politiker Mette Abildgaard og hendes fem måneder gamle datter Esther Marie ud af Folketingssalen.

Mette Abildgaard var ellers klar til at stemme, da Folketingets formand via en folketingsekretær bad det konservative folketingsmedlem om at gå ind i sidelokalet. Det blev folketingsbetjenten Torben, der reddede afstemningen, for han holdt Esther Marie, der med sut i munden klarede de få minutter uden sin mor, da Mette Abildgaard skulle stemme.

Man skulle tro, at sagen sluttede der.

Mette Abildgaard, der er en ferm politiker og ret suveræn på de sociale medier, skrev naturligvis straks på Facebook under overskriften: 'Du er uønsket med dit barn i Folketingssalen'. Og så var debatten i gang.

'Jeg spurgte ikke om lov til at tage hende med, da jeg tidligere har set en kollega tage et barn med i salen uden problemer. Jeg er ikke bekendt med, at der er nedskrevne regler om det, vi plejer jo at få tingene til at fungere,' skrev hun i sit opslag.

Det var bestemt ubehageligt, meldte Mette Abildgaard efterfølgende.

Pia Kjærsgaard mente, at babyen forstyrrede, og at hun derfor blot fulgte de gældende regler. Det er nu ikke sikkert, at der overhovedet eksisterer regler for dette, men det bliver nu afklaret.

Skal babyen have lov til at komme med på arbejde, eller er det uprofessionelt?

Den problemstilling møder mange virksomheder i dag. Måske ikke babyer, men er børn eller dyr velkomne på arbejdet? Svarene er forskellige fra virksomhed til virksomhed. Branche og profil er afgørende for reglerne. Fælles for alle virksomheder er, at generationer tænker dette forskelligt.

De unge generationer har generelt ikke lyst til at være bundet af for mange regler og ser gerne, at der er plads til individualitet. De yngre generationer ønsker et arbejdsliv, der flugter med deres privatliv og interesser. De unge generationer ønsker, at deres børn er prioriteret og har plads alle steder.

Den ældre generation ønsker regler, der kan følges af alle. Den ældre generation ønsker, at arbejdspladsen er uden børn og dyr og derfor er en arbejdsplads, der netop er professionel. Den ældre generation vil have, at reglerne udøves.

De to opfattelser vil i de kommende år støde sammen og forandre vores opfattelse af en arbejdsplads. Nu får vi en definition på, om der er plads til babyer, børn og dyr i Folketingssalen. Den sag taber Mette Abildgaard i første omgang, men hun fik til gengæld omtale og rettet lyset mod fremtidens krav til en arbejdsplads.

Esther Marie på fem måneder led ingen overlast, og hende kommer vi til at høre mere til.