»Der er en stor forskel på de boldpropper, man får ved AstraZeneca-vaccinen, i forhold til de boldpropper, man får ved at tage p-piller.«

Forsker i blodpropper Søren Risom Kristensen deltog i B.T.s Facebook Live for at gøre os klogere på, om p-piller er farligere at indtage end AstraZeneca-vaccinen.

Diskussionen er startet, efter Danmark har valgt at stoppe vaccineringen med AstraZeneca helt efter flere ugers pause med vaccinen, og flere politikere har påstået, at p-piller er farligere end vaccinen.

»Det er farligere at tage p-piller,« har leder af Liberal Alliance Alex Vanopslagh for eksempel udtalt til TV 2.

De politikere, der også har sammenlignet p-piller med AstraZeneca har fået det til at lyde som, at p-piller bliver delt ud som slik, hvilket bestemt ikke passer Søren Risom Kristensen, Forsker i blodpropper

Men sådan kan det slet ikke stilles op, forklarer ekspert i blodpropper Søren Risom.

»De blodpropper, man kan få ved brug af p-piller, sidder oftest i benene. De blodpropper, man får ved AstraZeneca-vaccinen, opstår på en helt anden måde. De dannes på grund af vores antistoffer, og de dannes i blodet. Vi har set, at de ofte kommer i hjernen, hvilket er ret usædvanligt og meget farligere.«

Hvilke blodpropper er farligst af de her varianter?

»Vi har set, at dødeligheden er høj ved de blodpropper, der dannes ved AstraZeneca-vaccinen. Dødeligheden ligger på omkring 60 procent, hvilket er betydeligt højere end dødeligheden på de blodpropper, der dannes ved p-piller. Her ligger dødeligheden på omkring 0,5-1 procent. Der er dog flere, der får de blodpropper, når de tager p-piller.«

Så hvad kan vi konkludere?

»Begge ting har en risiko, men det afhænger meget af ens alder og situation, så det er en svær diskussion.«

Men glemmer politikerne ikke også at tage med, at en kvinde på 20 år nærmest har nul risiko for at dø af corona, mens en kvinde over 80 har langt større risiko? Så kan man skære det over en kam?

De politikere, der også har sammenlignet p-piller med AstraZeneca har fået det til at lyde som, at p-piller bliver delt ud som slik, hvilket bestemt ikke passer. Søren Risom, Forsker i blodpropper

»Nej, for en kvinde på 20 giver det jo god mening at forebygge graviditet, mens det at forebygge corona mere er et samfundsansvar i den aldersgruppe, fordi risikoen for at dø med corona er forsvindende lille i modsætningen til den 80-årige kvinde, mens der faktisk er en risiko for de unge kvinder for at dø på grund af bivirkninger ved AstraZeneca, og derfor er det da alt andet lige bedre at tage en vaccine, hvor vi ikke ser de her alvorlige blodpropper,« slutter Søren Risom Kristensen.

Nogle politikere er gået ind i diskussionen, blandt andet Alex Vanopslagh, der mener, at man burde aktivt kunne bede om AstraZeneca-vaccinen og på den måde komme 'foran' i køen. Hvad tænker du om det?

»Det er jo lidt letkøbt at komme med sådan nogle forslag. Jeg synes, det er vigtigt at huske substansen i det her. De politikere, der også har sammenlignet p-piller med AstraZeneca, har fået det til at lyde, som om p-piller bliver delt ud som slik, hvilket bestemt ikke passer.«