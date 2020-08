Forleden hørte jeg i radioen, at en hel masse danskere ganske enkelt ikke forstår det svar, de får, når de er blevet corona-testet.

Det er der ikke noget at sige til. Jeg er selv blevet testet og fik at vide, at corona 'ikke er påvist'.

Betyder det, at jeg muligvis er smittet, men at de tabte prøven ned i håndvasken og bagefter ikke lige kunne finde noget virus dernede? Eller betyder det, at jeg ikke er smittet?

Og hvad med min kammerat, der nu to gange har fået svaret 'inkonklusiv?' Er det stort set det samme som 'ikke påvist'?

Kommunikation er altid afsenderens ansvar

Et sted mellem 10 og 20 procent af danskerne har det svært med at læse og forstå beskeder fra det offentlige. Og da især fra den lægelige offentlighed. De har det for eksempel svært med, at et positivt svar jo er en negativ besked. Og at et negativt svar er positivt.

Det er muligt, du så synes, at folk fandeme da også er for dumme. Men kommunikation er altid afsenderens ansvar.

Jeg sad selv i årevis med årsopgørelsen fra Skat og glædede mig over, at der var restskat. I mit hoved lyder det som penge, der er tilovers. »Jeg skal have penge tilbage,« råbte jeg til fruen og dansede lidt rundt. Lige indtil jeg fik øje på indbetalingskortet.

Nu har Skat så gjort noget ved det. Nu står der direkte, at jeg skal af med flere penge. Det må til gengæld være i strid med vejledningen til forvaltningsloven, hvor der udtrykkeligt står, at myndigheder skal udtrykke sig 'venligt og hensynsfuldt' over for borgeren. Derfor har jeg heller ikke reageret på det.

Omkring 12 procent af danskerne er funktionelle analfabeter. Og når det kommer til formelle breve og beskeder, er det altså endnu flere. Vi er lige nu omkring 2 millioner danskere, der er blevet corona-testet. Og mindst 200.000 af os har ikke forstået det svar, der kom.

Jeg forstår udmærket, at myndigheder og især lægevidenskab er nødt til at have et objektivt sprog – og at det ikke altid er egnet til alle os almindeligt svagt begavede. Men jeg forstår ikke, at man lige nu i en pandemisk og global krise er ude af stand til at kommunikere på en måde, der er forståelig for flere mennesker.

Hvis prøven er negativ, vender tommelfingeren opad

Jeg ved af erfaring, at forvirringen omkring negativt/positivt også findes i andre dele af sproget. Man kan for eksempel godt forklare en udlænding, at uro er det modsatte af ro. Men man kan ikke forklare, hvorfor ukrudt ikke er det modsatte af krudt.

Stadsdirektøren i Aarhus har foreslået, at man til corona-svar for eksempel kan bruge symboler med tommelfingre. Hvis prøven er negativ, vender tommelfingeren opad. Men fungerer det? Kan 'negativt' oversættes til 'Thumbs Up'?

Må jeg ikke foreslå, at vi bare oversætter et positivt svar til 'DU ER SMITTET'. Og et negativt svar til 'DU ER IKKE SMITTET'.

Og hvis det er noget midt imellem (for eksempel inkonklusiv), ja, så kan man vel skrive 'VI VED IKKE, OM DU ER SMITTET. KOM FORBI I TELTET IGEN I MORGEN'.

På den anden side er det måske ikke særligt 'venligt og hensynsfuldt'. Og vi lever trods alt i et land, hvor folk meget hurtigt kan blive kede af det.