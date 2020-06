Debatindlæg af miljøminister Lea Wermelin (S).

B.T. består kun lige akkurat som cand.scient.skrald.

Vi skal ikke have 10 skraldespande i hverken indkørsel eller køkken. Det er måske meget godt at slå fast, når B.T.s chefredaktør mener, det er hovedårsagen til, at regeringens nye klimaudspil hører til i småt brændbart.

For de fleste vil det betyde en spand eller to mere i indkørslen eller på fællesområdet, at vi nu skal sortere mere affald. I lejligheder er pladsen selvfølgelig mere trang, men det gamle tøj kan f.eks. stadig fint samles i en pose i skabet, inden det ryger i tekstilspanden i gården.

Samtidig er vores forslag heller ikke mere firkantet, end at kommunerne får fleksibilitet. Så den slags affald, der kan blandes uden at kvaliteten derefter forringes, godt må samles ind i samme 'kammer' i skraldespanden.

Når klummen nu alligevel lige består den store eksamen til cand.scient.skrald, så skyldes det, at den studerende viser stor viden om emnet. For det er rigtigt, at vi skal gøre en forskel ved skraldespanden.

I dag brænder vi alt for meget affald – særligt plastik ryger i den store forbrændingsovn. Hvis ikke vi gør noget, forventes forbrændingsanlæggene at stå for 1,5 mio. ton CO2 i 2030.

Jeg er helt klar over, at vi her beder danskerne om en rigtig stor opgave i dagligdagen. Det kræver selvfølgelig, at vi ved, at det nytter at sortere affald. Vi skal ikke eksportere vores affald til lande langt herfra, hvor det ender i naturen eller verdenshavene.

Det skal heller ikke være nødvendigt med en cand.scient.skrald for at sortere affald. Her er det vigtigt med genkendelighed. Så man egentlig ikke skal tænke så meget over, hvordan det nu er. Om æggebakken f.eks. skal sorteres med pap eller papir.

Derfor foreslår vi, at alle skal bruge de samme ikoner – affaldspiktogrammer – og de samme vejledninger, som f.eks. slår fast, at kaffefiltre skal sorteres som madaffald. Og det gælder, om du er i sommerhuset, derhjemme eller på arbejdspladsen.

For mange vil gerne være med til at sortere mere. Vi kan se på de nyeste tal, at næsten halvdelen af husholdningsaffaldet i dag bliver sorteret, før det smides ud. Og det tal er steget de seneste år. Det er vigtigt, fordi sortering er hele forudsætningen for mere genbrug og genanvendelse – og mange nye grønne arbejdspladser.

Men hvis vi ikke kommer i gang, får vi ikke flyttet et komma ved klimaaftrykket fra vores affald.

Den eksamen skal vi kunne bestå for at kunne give de kommende generationer en grønnere fremtid.