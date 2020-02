Det britiske kongehus må være dybt taknemmelige for Kate, hertuginden af Cambridge, som endelig har givet noget positiv omtale.

Efter noget, der må føles som uendeligt lang tid for det britiske kongehus, kom der i denne uge endelig en positiv nyhed i medierne. Det har ellers skortet på de gode historier i det britiske kongehus længe. Den positive nyhed vender vi tilbage til, men først perlerækken af skandaler:

I efteråret optrådte prins Andrews i et tv-interview, der gik helt galt. Prinsen satte for første gang ord på sit højst mærkværdige forhold til den amerikanske rigmand Jeffrey Epstein, der var dømt for flere sexforbrydelser, og som i efteråret sad inde mistænkt for flere, men som af ukendte årsager valgte at begå selvmord i fængslet.

Prinsen nægtede under interviewet hårdnakket at have haft noget at gøre med en af Epsteins angivelige sexslaver, en blot 17-årig ung kvinde, selvom journalisten konfronterede ham med flere udsagn fra pigen selv, og selvom hun viste prinsen et foto af ham med armen om den unge kvinde.

Anna Thygesen, erhvervskvinde og kommunikationsrådgiver – og klummeskriver i B.T.

Prinsen optrådte både arrogant, og flere iagttagere mente, at han løj journalisten lige op i hans ansigt under interviewet.

Og ikke nok med at prinsen totalt faldt igennem, så gik hans ekskone Sarah, hertuginden af York, umiddelbart efter ud på de sociale medier og erklærede sin store støtte til eksmanden. Hertuginden mente, at kritikken ramte helt ved siden af, og så var prinsen tværtimod en sand helt, mente hun, som det engelske folk burde takke.

Her i vinter fulgte prins Harry og hertuginde Meghans absurde udmelding om, at de ønskede at trække sig delvist fra deres officielle pligter. Det gav så meget genlyd og kritik i både presse og befolkning, at dronningen måtte ty til noget helt ekstraordinært – nemlig at indkalde til krisemøde, hvorefter hun slog i bordet og forlangte, at det unge par trak sig med det samme og frasagde sig alle hverv og protektorater, selv om det slet ikke var det, parret oprindeligt havde ønsket.

Og det stopper ikke her. Direkte ind på den såkaldte badwill-konto – som man kan kalde brands samlede brandværdi – røg der for nylig også to skilsmisser i den britiske kongefamilie.

Det er ikke noget, der giver problemer i helt almindelige familier, men for et kongehus kan skilsmisser ende med at svække brandet, fordi lykkelige ægteskaber og glade børn er noget, folk forbinder med et stabilt og velfungerende kongehus. Og skilsmisser bliver dermed tegn på det modsatte.

Og så skulle det igen handle om den famøse prins Andrew, der ellers har holdt helt lav profil siden det skrækkelige interview i efteråret. Hans ene datters jetsetbryllup skulle have været en stor, positiv historie i medierne, men brylluppet måtte udsættes på grund af faderens alt for tætte forhold til den afdøde sexforbryder Jeffrey Epstein.

Endnu en post på badwill-kontoen, og da prinsen forleden fyldte 60 år, fik den britiske dronning sig selv rodet ud i problemer. Selve fejringen var endda aflyst, men dronning Elizabeth undlod ikke at lykønske sønnen på sociale medier.

Og det skulle hun ikke have gjort. Kritikken væltede ned over hende, også fra mange royale fans. Langt de fleste mente, at dronningen udviste fatal mangel på dømmekraft, dårlig timing og ikke mindst mangel på respekt for de mange ofre for den dømte sexforbryder Epstein.

Men her forleden kom forløsningen. Endelig kom der en god mediehistorie om det britiske kongehus. Kate, hertuginden af Cambridge, der er gift med prins William, medvirkede højst overraskende i en podcast om mødre og børn.

Og Kate brændte i den grad igennem med et sympatisk og varmt interview om sine tre graviditeter og fødsler, og hun fortalte også om de svære følelser omkring det at blive mor og samtidig være en så offentlig person.

Bum. Et 12-tal til prinsessen for den udmelding. Og mon ikke det hele var timet og tilrettelagt i forhold til, at man i det britiske kongehus i den grad trængte til en positiv og autentisk historie, som kan få briterne til at glemme alle de andre skandaler.

Og det er godt set af rådgiverne derovre. Kate viser en åben og personlig side af sig selv, og der er ikke nogen bagside af medaljen. Ingen kan have noget imod, at man som kvinde og mor er åben om sine følelser, og alle britiske kvinder kan på en eller anden måde relatere sig til emnet.

Nu må vi så bare håbe, at der ikke kommer flere negative historier i de britiske medier, for så skal de altså hives nogle endnu større positive historier ud af ærmet.

Jeg venter i spænding.