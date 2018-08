For nylig bragte BT en artikel om den snart 30-årige Malene, der i sin frygt for at skulle dø alene med 40 katte har kastet sig ud i et 'desperat' forsøg på at finde den eneste ene.

Det kommer til udtryk i et halvlangt Facebook-opslag formuleret som en kontaktannonce, hvor hun konstaterer, at løbet er kørt på Tinder, og hun derfor i en sidste desperat form for krampetrækning råber efter hjælp fra alle, der måtte læse opslaget, til at sætte hende i kontakt med sin endnu ukendte udkårne.

For mig at se har Malene, og kvinder som hende, mange år tilbage som single.

En af de ting, du hurtigt indser, når du begiver dig ud på diverse datingplatforme som Tinder, Happn osv. er, at der er et ocean af forskellige typer af singler derude, men at størstedelen også kan placeres i forskellige kategorier.

For pigernes side har du blandt andet den pæne pige, helsefreaken, den uhøjtidelige type, den politisk bevidste, og listen fortsætter.

Kasper Risgaard, producer på Radio24syv Vis mere Kasper Risgaard, producer på Radio24syv

Jeg har været på date med samtlige typer, nogle med stort held, andre knapt så meget, men af alle de forskellige grupper af singler, så er der en, som er uforbeholdent den værste at være på date med.

Den desperate type.

Der findes ikke et større rødt flag, end når en pige har kastet alt personlighed fra sig med en forhåbning om, at det måske endelig vil resultere i mødet med en ligeså desperat mand, som også har givet op og afstået sin personlighed for at i kunne komme i et livløst forhold med en modpart, som kun bliver holdt sammen af frygten for at ellers skulle dø alene.

Det er samme følelse jeg sidder med når jeg læser Malenes opslag. Nu kender jeg hende ikke, og vi har aldrig været på date, men alene ud fra at læse opslaget sidder jeg med forestillingen om, at det at være på date med Malene ville være ligesom at spille fodbold med en våd klud.

Kedeligt og spild af tid.

Vi er generelt for bange for den ensomhed, der til tider hører med til at være single. Det, som der i første omgang gør, at du i det hele taget er interessant for det andet køn, er ikke, hvor tilgængelig og omstillingsparat du er. Det er, at du kan være dig selv, at du har en personlighed og interesserer dig for mere end bare et parforhold.

Jeg ville aldrig kunne date en pige, som ikke også var i stand til at leve et liv for sig selv, og dyrke og skabe nye interesser ud over dem som vi måtte have sammen

Derfor er mit råd også til dig Malene, som jeg jo kun kender ud fra dit desperate opslag på Facebook.

Tag en pause fra Tinder, kig indad og tænk over, hvad der interesserer dig udover at få en kæreste, og når du så har fundet det, så dyrk det, dyrk dig selv – Tænk ikke over dine veninder i fast forhold, men tænk i stedet på dig selv. Så er det meget sjovere at være single, og så er det også en hel del lettere for den eneste ene at spotte dig i menneskemængden.

Held og lykke – og tillykke med fødselsdagen.