Danske Bank har netop fyret en direktør.

Ikke en hr. hvem som helst, men den direktør, der under hvidvasksagen blev konstitueret som adm. direktør, og som banken forsøgte at få godkendt som den permanente chef for banken.

Afstanden mellem succes og fiasko er blevet kort i den finansielle verden, hvor man ellers tidligere kunne regne med den største jobsikkerhed.

Fyringen er usædvanlig i sig selv, men forklaringen er endnu mere opsigtsvækkende og fik eksperter og iagttagere af branchen til at løfte øjenbrynene. De fleste er enige om, at de ikke tidligere har set noget lignende.

Den fyrede direktør 'var på daværende tidspunkt ansvarlig for, at han ikke i tilstrækkelig grad sikrede, at Flexinvest Fri-produktet var det rigtige i forhold til kunderne', skrev banken i en pressemeddelelse.

Flexinvest Fri retter sig mod private kunder, der håber, at bankens investeringsfolk kan få deres formuer til at vokse. Det lykkedes ikke, fordi banken dengang havde sat gebyrerne så højt, at de sande vindere hver gang var banken.

87.000 kunder skal nu have 400 millioner kroner tilbage. Jeps, du læste rigtigt, banken har taget imod 400 millioner kroner, som retteligt var kundernes.

Den fyrede direktør snød altså bankens kunder på gebyrmåden.

Det er opsigtsvækkende, at banken nu selv har afsløret det, beregnet beløbet og efterfølgende placeret et ansvar hos den øverst ansvarlige.

Det er bankens nye ledelse, der hermed er trådt i karakter. Karsten Dybvad er ny formand med en fortid som departementschef i Finans- og Statsministeriet og direktør i Dansk Industri, og det er ham, der har eksekveret den overraskende fyring og skrevet pressemeddelelsen. Dybvad lovede ved sin tiltrædelse, at banken bevægede sig ind i en ny tid, hvor ordentlighed og troværdighed står øverst.

Som forbruger er det nye tider, men det er også en modig og klar beslutning. Reelt betyder det, at hvis en kunde i Danske Bank køber et produkt, og det ikke passer til kunden, er det fremover bankens ansvar. Beslutningen varsler nye tider for landets største bank, og det er også påkrævet.

Banken lider under et frygteligt image efter hvidvaskskandalen, der også kostede hele topledelsen i banken. I det årlige image-indeks faldt Danske Bank som en sten og endte helt i bund. Det tager som bekendt lang tid at komme sig efter en skandale af sådanne dimensioner.

Banken har tidligere forsøgt at rette op sit blakkede image, hvor de for år tilbage skiftede fra 'gør det du er bedst til – det gør vi' til 'new normal', der blev en eklatant fiasko. Dengang troede banken, at et reklamebureau og et stort budget kunne rette op på forholdene.

Denne gang virker det til, at bankens ledelse har forstået, at der skal helt andre metoder til, hvis forbrugerne skal vende tilbage til banken.

Karsten Dybvads skarpe retorik for direktøren er blevet hængt til tørre, og den direkte erstatning til konkrete kunder er en langt stærkere og mere troværdig måde at løfte bankens image på.

Held og lykke med arbejdet, Karsten Dybvad. Du er godt i gang – og må den kontante stil fortsætte.