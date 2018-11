Der findes næppe et længerevarende parforhold, som ikke af og til slår gnister i et skænderi.

Nogle par er rigtig gode til at håndtere deres uenigheder – men for andre kan det ende med brud eller skilsmisse, når skænderierne fylder for meget. Spørgsmålet, om et par 'lever lykkeligt til deres dages ende' eller er dømt til at mislykkes, afhænger rigtig meget af, hvordan man skændes, og måden man tackler konflikter på.

Forestil dig en kvinde, der er træt og frustreret over at skulle stå for alt det praktiske i hjemmet. Når hun kommer hjem efter en lang arbejdsdag med ungerne på armen, er der rod og kaos overalt, og hendes mand har tilsyneladende ikke rørt en finger. Hun mangler hjælp og bliver overvældet af følelsen af at være forladt og alene, fordi hun skal gøre alting selv.

Derfor taler hun spydigt og bebrejdende til sin mand. I mandens ører er det bare endnu et anfald af brok og sure opstød. Han føler sig kritiseret, og han er træt af, at han hele tiden skal høre på, at han ikke er tilstrækkelig. Situationen eskalerer hurtigt – og pludselig bliver der hævet stemmer og smækket med døre. Det kan gå så stærkt, at ingen rigtig når at forstå, hvad der er foregået, før det er for sent.

Grunden til, at hverdagsskænderier over opvasken kan vokse sig enormt store, er typisk, at der er nogle dybe grundantagelser i spil hos de involverede. I mit eksempel har kvinden en grundantagelse om, at hun er alene om alting, mens manden har en grundlæggende tanke om, at han ikke er god nok. Det kan forvrænge den måde, man hører ting og forstår situationer, hvis man har en indvendig grundtone, der fortæller en: 'Jeg er ikke god nok' eller 'jeg kan ikke regne med nogen.'

Når par oplever, at deres skænderier gentager sig i de samme mønstre, er det ofte på grund af dybtliggende livsanskuelser, der tørner sammen. Det er ofte en bestemt følelse, der bliver trigget, som så kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Skænderier, som på overfladen ser helt forskellige ud, kan ofte have rod i de samme grundliggende forestillinger – og derfor er de på en måde del af det samme evige skænderi, der kører igen og igen.

Vi slipper aldrig helt for skænderier og uenigheder – de er ubehagelige, men der skal være plads til dem. Det er nemlig også her, vi får sagt det, vi er utilfredse med og ønsker ændret. Vi kommer tættere på hinanden og får en dybere forståelse for hinanden, når vi møder den andens følelser af vrede eller sårethed.

Men måden, vi tackler uoverensstemmelser på, er totalt afgørende for, om et parforhold vil bestå eller forgå. En af de mest anerkendte forskere inden for parforholdets psykologi, John Gottman, kan på baggrund af sine studier hævde, at han med 90 procents nøjagtighed kan forudsige, om et ægtepar kommer til at gå fra hinanden på sigt – udelukkende ved at observere dem diskutere i 15 minutter.

En af de værste strategier er at kritisere sin partner og stædigt insistere på, at det er den anden, der er problemet. Det er også en dårlig ide at gå i forsvar og undskylde sig selv eller modargumentere.

I stedet for at sige 'du laver aldrig noget', kan man sige 'jeg har brug for hjælp.' I stedet for at sige 'du brokker dig altid', kan man spørge 'hvad er det, der går dig på?' Lettere sagt end gjort, men for at bryde ud af mønsterskænderiet må man forsøge at se ud over sig selv – at parkere sine grundantagelser og prøve at se sin partner uden det konstante ego-filter. Men at kontrollere egoet er en kæmpe udfordring. En proces, der fortsætter hele livet.

I parforholdet kan man hjælpe processen på vej ved at være opmærksom på at vise hinanden taknemmelighed. Husk at værdsætte de små ting også – og husk at sige det højt. Opmærksomhed, beundring og værdsættelse er lig med valuta på kærlighedskontoen. Hvis man får opbygget en buffer af taknemmelighed, venskab og intimitet, så kan forholdet meget bedre overleve svære situationer. Man vil være meget bedre i stand til at tackle konflikter, netop fordi man vil have mindre behov for at hævde sit eget ego.

