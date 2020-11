Smittetallene er stabile, flere bliver indlagt, og kontakttallet indikerer en svagt stigende epidemi. Men er situationen så under kontrol?

Vi spurgte speciallæge og formand for Lungeforeningen Torben Mogensen om hans vurdering af den nuværende coronasituation i Danmark i B.T. Live.

Vi har gennemsnitligt haft omkring 1000 smittetilfælde igennem hele november. Er det gode nyheder?

»Ja, det synes jeg, hvis vi kigger på kurven over den del, der er testet positiv, over for hvor mange der er testet. Det har ligget relativt stabilt og for det meste været nede på 1,2 til 1,3 procent.«

Det, der dog kan bekymre mig lidt, er, om vi kan holde til ikke at tage til vores sædvanlige arrangementer i december

»Det tyder på, at vi har en stabil epidemi, og at den ikke er i fuld udvikling, som vi ser i nabolande som Sverige,« sagde Torben Mogensen.

Han mener, at det bliver afgørende, hvad kontakttallet indikerer de næste uger. Først her kan vi begynde at se, om epidemien med sikkerhed er under kontrol. Kontakttallet viser, hvor mange hver coronasmittet smitter. Hvis det er under 1,0, løjer epidemien af, hvis det er over 1,0, kører epidemien derudad.

Kontakttallet indikerede tirsdag, at epidemien er svagt stigende med et kontakttal på 1,1.

Tør du spå, om det kommer til at gå op eller ned med smittetallene i de næste måneder, når vi går ind i endnu koldere måneder og befinder os mere inden døre?

»Hvis jeg skal spå, så må jeg sige, at jeg tror, det forbliver stabilt. Det, der dog kan bekymre mig lidt, er, om vi kan holde til ikke at tage til vores sædvanlige arrangementer i december,« sagde Torben Mogensen og fortsatte:

»Der er ingen tvivl om, at der ikke kommer nogen store julefrokoster. Men hvis arbejdspladser beslutter sig for snyde lidt med tallene og holde en lille julefrokost privat, så er det arrangementer som det, der kan få tallene til at eksplodere.«

Derfor er vi ifølge Torben Mogensen selv herre over, hvordan epidemien udvikler sig i julen.

»Jeg håber og tror dog på, at vi ikke holder arrangementerne. Så vil smittetallet forblive stabilt, hvis vi bare følger de restriktioner, som der er nu.«