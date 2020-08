»Vi kan havne i en situation, hvor vi kan blive nødt til at lukke landet ned igen. Det skal vi for alt i verden undgå.«

Sådan siger Venstres næstformand, Inger Støjberg, der vil ty til drastiske midler for at forhindre corona-smitten i at stige.

»Jeg er enormt træt at de få, der ikke kan finde ud af det. Men der må være et eller andet galt, når vi ser en opblusning af smitten i både de somaliske miljøer og på slagteriet i Ringsted,« siger hun til B.T. forud for forhandlingerne om fase 4 af genåbningen, som Folketingets partier tager hul på i dag, onsdag.

Der er allerede i dag hjemmel i lovgivningen for at tvangsisolere og kontrollere smittede. Inger Støjberg og Venstre ønsker dog at få politikerne til at sende et kraftigt signal til blandt andet politiet om, at det skal håndhæves.

Det er ligegyldigt, om man oprindeligt er fra Skive eller Somalia

Derfor vil hun have politiet til at tjekke, om corona-smittede overholder isolation. Og nægter de, skal de tvinges til indlæggelse, mener hun.

»Man kan se, at der er smittekæder, der ikke bliver brudt, og at de for eksempel ikke bliver brudt i somaliske miljøer i Aarhus og andre steder. Når der er en overrepræsentation på 70 procent blandt folk, der ikke har dansk baggrund, er der noget galt,« siger Inger Støjberg med henvisning til, at 70 procent af de 756 nye smittetilfælde i sidste uge havde anden etnisk oprindelse end dansk.

B.T. har i denne uge desuden afsløret, at større eid-fester i Aarhus-området og en begravelse af en somalisk somaliske mand med 500 deltagere har medvirket til smittespredning i specielt det somaliske og libanesiske miljø.

»Derfor bliver man nødt til at tænke sig om, og man bliver nødt til at stramme skruen over for dem, der ikke kan finde ud af det.«

Skal vi tvangsindlægge corona-smittede, der ikke overholder isolation?

Er det ikke et voldsomt indgreb i den personlige frihed?

»Når der er mennesker, der ikke vil isolere sig, går det ud over alle os andre, og i sidste ende betyder det, at Danmark må lukke ned igen, fordi der er nogen, der ikke kan finde ud af det.«

I Aarhus forsøger kommunen i samarbejde med en række somaliske foreninger allerede at forhindre, at smitten kommer ud af kontrol.

AarhuSomali, der er en sammenslutning af 12 somaliske foreninger, har indført en taskforce, der opsøger moskeer og andre steder som eksempelvis Bazar Vest og beder folk om at gå hjem, hvis de samler sig i større grupper.

Derudover er fester, bryllupper og møder i foreningerne aflyst.

Inger Støjberg, er du ikke positivt indstillet over for, at de selv prøver tage hånd om udviklingen, inden politiet sættes på opgaven?

»Det er ligegyldigt, om man oprindeligt er fra Skive eller Somalia, så skal man efterleve nøjagtigt de samme regler. Det er ikke så svært, for vi kender alle retningslinjerne. Men det er fint, hvis de selv prøver at holde justits med det.«

Venstre vil desuden stille krav til regeringen om, at svar på coronatest skal være klar inden for 24 timer.