For nogen tid siden blev jeg skilt. Det var en ret udramatisk skilsmisse, men efter 12 år i et ægteskab tænkte jeg, hvordan det mon ville være at komme ud på datingmarkedet.



Ville jeg være 'damaged goods' som fraskilt dame i 40'erne og med børn? Det lyder ikke mega sexi sexi, så meget kan jeg sgu da regne ud.

Men når jeg kigger i min indbakke, særligt på Instagram, viser det sig, at de helt unge mænd i hvert fald ikke er bange for voksne kvinder. Vel nærmere tværtimod!

Det er forbløffende, så mange henvendelser jeg får fra mænd allerførst i 20'erne. En var sågar iført en studenterhue på et af sine nyeste billeder!?

Og henvendelserne er som regel lige på og rå. I sidste uge modtog jeg blandt andet en mail fra en mand, der skrev, at så længe han havde et ansigt, så ville jeg altid have et sted at sidde. Han var 24 år og kunne vel være min søn, hvis jeg havde været i den hurtige ende af fødeskalaen.

De meget voksne mænd har en lidt anden strategi. En mand på 50 startede således sin henvendelse ud med at skrive – som det allerførste – at han har sit eget hus i Rødovre. Det er alligevel vildt, hvor meget man kan sige med så få ord.

Der var også en mand, der skrev, at han kunne heale mig – hvis jeg ville have en healer i mig!? Der findes åbenbart både indvendig og udvendig healing, kan jeg forstå ud fra den formulering…

Og så var der ham, der ville tæske mig. Han beskrev i en meget lang og udførlig mail, hvordan jeg skulle komme op til ham, hvordan han skulle ydmyge mig, fra det øjeblik jeg trådte ind i lejligheden, hvordan han ville kommandere mig rundt, pine mig og stikke sin pik så langt ned i halsen på mig, at jeg følte, at jeg var ved at blive kvalt.

Han sluttede mailen pænt af med høfligt at spørge, om jeg kunne være interesseret i det. Jeg svarede pænt nej tak.

En anden version fra en ung mand i 20'erne var noget med at kneppe mig hårdt bagfra, smække mig i numsen – mens jeg drak rødvin. Det var åbenbart hans ting: at bolle damer, mens de drikker rødvin.

Jeg tænker, det må blive et værre svineri. Rødvin er ikke sådan lige at få af hverken ubehandlede plankegulve eller hvide vægge…

Og så er der hele den store gruppe af sundhedsfanatikere – det er de jævnaldrende – der som det første blærer sig med, at de ror kajak, træner, løber – og meget langt – og er veganere eller ikke-rygere. Den gruppe er næsten lige så stor som den, der tager billeder af sig selv på motorcyklen eller bag rattet i en bil.

Jeg er lige så bange for en kajakroer som for ham, der vil kvæle mig med sin pik. Hvad skete der med bare at invitere en dame på noget mad?

Tre nedslag fra ugen



Det er simpelthen for dårligt, at vores statsfinansierede tv-kanaler gjorde en anelse mere ud af at dække dronning Margrethes nytårstaffel den 1. januar i Christian VII's Palæ. Jeg er helt med på, at det er en gammel tradition. En, man ikke skal pille ved, bestemt. I stedet for det tåbelige, leflende setup, vi ser år efter år, og som bringer selv det mest royale 'brown nosing' ugeblad i knæ. I stedet for kun at spørge til kjoler kunne man måske også bare forsøge sig med at spørge til noget politisk relevant – ikke mindst til den ellers historisk set mest lukkede regering.



Ugens – for mig – mest overraskende nyhed er, at Linse Kessler har fået en fibersprængning i sit bryst. Det anede jeg vitterlig ikke, man kunne få, men det fortæller hun på Instagram, hvor jeg følger hende. Linse havde haft syge smerter, og efter en tur på hospitalet lød dommen. Av! Jeg husker tilbage fra de hedengangne 'Big Brother'-dage, at Pil Kragenskjolds ene bryst eksploderede i et fly. Årsagen var en produktionsfejl i implantatet, men ikke desto mindre eksotisk, at det eksploderede i et fly i 10 kilometers højde. Ud over god bedring til Linse, så siger jeg bare tak for mange timers underholdning – og ærlighed.



Jeg er så pisse sur på YouSee. Ikke nok med, at man har fjernet hele 11 kanaler fra den store tv-pakke, så tillader man sig fandeme at tage samme pris for det forringede produkt.

SAMME PRIS!? Undskyld mig, men hvad fanden bilder man sig ind? Det svarer til, at en restaurant sælger en 16-rettersmenu, men da gæsterne ankommer, viser det sig, at restauranten ikke har villet indkøbe varerne til de otte af retterne, og derfor får man nu kun de otte – plus en regnbueis fra Aldis køledisk. Og gæsterne, de betaler det samme. Det bliver et stort nej tak herfra. Jeg er i gang med at booke bord et andet sted!