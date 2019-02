Engang imellem fortæller min mand og jeg frække historier til hinanden. Altså om fræk sex vi har haft sammen med andre, inden vi mødte hinanden.

Det er vildt pirrende at høre om, og det kan varme op under ethvert par.

Det gælder om at holde jalousien ude, og hvis det er en udfordring, så brug jalousien som en drivkraft til at holde den erotiske damp oppe.

Et følelsesmix et sted imellem; »Hvordan kunne han finde på at gøre det?« og »liderlige s…!« - og samtidig tænder du big time på det.

Forleden aften fortalte jeg ham om dengang, da jeg blot var 16 år og begyndte at ringe til 0059, træfpunktet, som det blev kaldt dengang.

Det var et ret populært kommunikationsforum i 1980'erne - og altså lang tid før internettet slog igennem. Det var den eneste måde, man som anonym kunne komme i kontakt med fremmede.

I begyndelsen var det ment som et ganske uskyldigt medie, men samtalerne begyndte hurtigt at handle om sex. Telefonsex.

Og oftest var det mænd, der efterspurgte: »Er der nogle friske piger på linjen?«

I en periode ringede jeg ind hver dag, og med sprød ungpigestemme ville jeg afbryde og svare de søgende mænd med et uskyldigt: »Hallo?«

Lige så snart de hørte min stemme, blev jeg 'overfaldet' af samtlige mænd på linjen.

»Hvad hedder du?«, »hvor gammel er du?«

Jeg fandt altid på opdigtede navne. Ville ikke afsløre mig selv.

»Jeg hedder Maria,« kunne jeg finde på at svare.

»Er du frisk?« ville de spørge.

Jeg vidste godt, hvad det var, de ville. Ligesom pigen Sussi i sangen om ‘Smilende Sussi’. 'Hun vidste godt, hvad drengene ville’. Sjovt nok har den sangtekst altid passet perfekt på mig.

Jeg vidste godt, hvad mændene ville på 0059, men jeg vidste også godt, hvad jeg selv ville. Jeg ville have telefonsex. God gammeldags telefonsex. Jeg syntes, at det var vildt frækt at 'forføre' liderlige mænd med Lolita-lir.

Syntes at det var vildt frækt, at jeg ikke kunne se dem. Kun høre dem.

Min fantasi fejlede bestemt ikke noget. Og blot ved at høre deres stemmer, kunne jeg gætte mig frem til, hvordan de så ud, og hvor gamle de var.

Oftest ville jeg ringe til træfpunktet om eftermiddagen, når jeg lige var kommet hjem fra skole, eller sent om aftenen, før jeg skulle sove.

»Ring til mig på det her nummer!«

De ville fortælle deres telefonnummer så hurtigt, de kunne, så ingen andre kunne nå at høre det, og de forkerte mænd kunne nå at ringe dem op og ødelægge det hele for dem.

Det skete nogle gange, at nogle andre mænd, eller drenge, kunne nå at ringe dem op, inden jeg gjorde. Så optog de linjen og ødelagde deres telefonlir.

Men altså, når det lykkedes, ville jeg ringe dem op.

»Hvordan ser du ud?«, »hvad har du på?« spurgte de mig.

Så lå vi begge der, én i Holstebro, og én i København, stønnede og talte frækt

Jeg ville fortælle, at jeg lå nøgen i min seng og masturberede.

Fortælle dem, at jeg var lyshåret, havde blå øjne, en lille fræk numse, lange ben og små struttede bryster.

Jeg kunne høre på deres stemmer, at de næsten ikke kunne styre sig.

Kunne høre, at det oftest var lidt ensomme og ikke så attraktive mænd, jeg talte med.

De ville onanere, imens jeg fortalte om mig selv og mine frække fantasier.

Nogle gange bad jeg dem om at sætte telefonrøret ned imellem deres ben, så jeg kunne få lyd på. Jeg ville gøre det samme for dem, mens jeg masturberede.

Så lå vi begge der, én i Holstebro, og én i København, stønnede og talte frækt, mens vi begge kom i telefon røret samtidig.

Lige så snart orgasmen rullede ind over kroppen og efterlod den i ekstase og totale afslapning, tog realismen og væmmelsen over.

Jeg kunne væmmes ved tanken om, hvor ulækker og usoigneret manden måske var. Samtidig var det også det, der var frækt. At jeg aldrig nogensinde kunne finde på at være sammen med sådan en mand i virkeligheden. Fysisk. Men fræk telefonsex, det var det.

Jeg elsker, at vi kan fortælle hinanden frække historier - er du også god til det?