»Minkindustrien skal IKKE starte op igen. Det ville være katastrofalt«

Sådan lød den klare melding fra Dyrenes Beskyttelses direktør, Britta Johanna Riis, da hun gæstede B.T. Live.

Meldingen kom oven på et par hektiske uger, der udsprang af en ordre fra statsministeren. Ordren om at slagte alle danske mink af hensyn til folkesundheden.

Der er millioner af dyr i det danske landbrug, der har brug for bedre dyrevelfærd

Britta Johanna Riis mener, at det burde være enden på minkproduktionen i Danmark. Og det er ikke fordi, at et samarbejde ikke har været forsøgt parterne imellem.

»Vi har tidligere haft dialog med Kopenhagen Fur, hvor vi prøvede at se, hvad vi kunne gøre på området. Vi foreslog alternative produktionsmetoder såsom frilandsproduktion og økologisk produktion. Disse idéer vandt ikke genklang, og de afbrød herefter dialogen med os.«

Hvad med de dybt berørte avlere? Var det okay, at deres produktion blev nedlagt på den måde?

»Selvfølgelig har det været et granatchok for avlerne efter den måde, de pludselig skulle aflive deres mink på. Men det ændrer ikke vores holdning til, at det her erhverv skal stoppes,« siger Britta Johanna Riis og fortsætter:

»Det ville være katastrofalt for Danmark, hvis vi fortsatte minkavl. Både for folkesundheden nu og her, og hvis vi i den danske befolkning beslutter sig for, at det skal lukkes ned inden for få år, så skal avlerne jo bare kompenseres på ny.«

Hvorfor er det lige i forhold til produktion af mink, der er dyreplageri? Er det så ikke dyreplageri også at holde grise, køer og høns på for lidt plads?

»Der er millioner af dyr i det danske landbrug, der har brug for bedre dyrevelfærd. Det er ikke fordi, vi nu ikke har en minkproduktion i Danmark, at andre dyr ikke har brug for bedre forhold.«