Det var som om alting var meget uskyldigt dengang.

I køkkenvinduet stod forældrene og kiggede diskret på os, når vi ankom til forfest med højt hår, lidt for høje hæle, lidt for meget mascara og en plastikpose fra Brugsen med to Bacardi Breezers og en lunken Liebfraumilch til deling med en veninde.

Uden vi måske opdagede det, blev der holdt et vågent øje med os fra køkkendøren, der stod på klem, mens vi spiste pizzaer, hørte Tim Christensen og lakerede negle inden gymnasiefesten. Mimerfesterne.

Opkaldt efter den nordiske myteskikkelse Mimer. Med formaning om at vi skulle passe på os selv og hinanden, blev vi sendt ud ad døren til Put n’ take Mimer. Puttefest.

Er fænomenet puttemidage specielt slemt hos overklassens unge?

Adgangsbilletten af gult pap var en slags klippekort. Tre scoringer efter følgende regler: En put udløste et halvt klip, og en put fik to klip for at kysse en 3g’er. Fuld rimelighed. Og alle forsigtige tantekys, farvelkys og fingerflet talte med.

Mandag morgen gik gymnasielivet videre, og ingen skænkede den lille gul epapirlap en tanke. Det var jo i ordets bogstaveligste forstand bare for sjov.

Det er det tydeligvis ikke længere på Nordsjælland. 'Sådan behandlede vi altså ikke hinanden,' sagde en veninde i går aftes og refererede til de grænseoverskridende puttemiddage med ekstremt seksualiserede kønsroller.

Nej, tiden har taget uskylden, og ungdomskulturen er mange steder en anden, end for bare et årti eller to siden. Og den socialrealistiske klassevinkel kan ikke helt bortforklares, som debattør Eva Agnete Selsing forsøgte i featureartikel om emnet i søndagens Berlingske.

Faktum er, at fænomenet er opstået hos overklassens unge – der hersker forskellige ungdomskulturer i Ribe og i Rungsted

Faktum er, at fænomenet er opstået hos overklassens unge – der hersker forskellige ungdomskulturer i Ribe og i Rungsted. Men hvorfor normløsheden er størst hos kystbaneungdommen, skal jeg ikke gøre mig til dommer over – forældrene må selv bedst vide hvilken opdragelse (eller mangel på samme) de har givet deres børn.

Vi kan give tidsånden, det overseksualiserede samfund, 'Ex On the Beach,' 'Paradise Hotel,' den frie pornografi og de sociale medier skyld for meget. Men i sidste ende udspringer det enkelte menneskes opførsel af den opdragelse, vores forældre har givet os – normer, værdier, holdninger og adfærd, der gives i arv fra en generation til den næste.

Alt det, der er med til at holde mennesket på plads. Magtstrukturerne, der hersker blandt de unge til puttemiddagene, er ligesom nedrigheden, ydmygelsen, selvhævdelsen og det ekskluderende fællesskab ligeså gamle som menneskeheden selv.

Det bor i os alle som grundtræk ved vores fejlbarlige og uperfekte menneskenatur – og det er ikke en undskyldning, men det vilkår vi skal forstå mennesket i verden og i samfundet på. Derfor skal vi opdrages til at være mennesker med hinanden.

Det bor i os alle som grundtræk ved vores fejlbarlige og uperfekte menneskenatur – og det er ikke en undskyldning

Og den frie normløse opdragelse er både menneskets og samfundets store ulykke. Ethvert menneske har brug for at nogen følger os diskret fra køkkenvinduet, indtil vi selv har lært leve i ansvar, pligt og omsorg overfor de mennesker, vi deler livet med.

Og forældrene har pligt til at lære børnene at modstå gruppepres. Sige fra. Have stamina og selvrespekt. At turde være ansvarlig overfor sig selv og overfor sit forhold til andre. Børnene skal opdrages til at have den nødvendige styrke til at turde stå alene – det allermest skrøbelige og ensomme sted at stå, ikke mindst når man er helt ung.

De skal lære at have mod til at være den eneste, der står udenfor og står ved sig selv. Står ved, at der er noget, man inderst inde ikke ønsker at være en del af, fordi man ved, det er forkert.

Men det kræver alt sammen, at forældrene og de voksne, børn omgiver sig med, går foran og viser hvordan. Paradoksalt nok kører dideløbende med puttemiddagsagen en historie om folkeskoleelevers sexkåringer af mindreårige med bla. kategorierne 'Vi ringer, når du bliver 18.' Uhørt, og eleverne skulle have en røffel.

Fakta Sådan får du debatindlæg i B.T. Du er velkommen til at sende et indlæg til B.T. Skriv til: btdebat@bt.dk Længde: mellem 1.500 og 3.600 tegn inklusive mellemrum. Alle indlæg skal forsynes med navn, adresse og titel og meget gerne et portrætfoto vedhæftet e-mailen som jpg-fil. Vi forbeholder os ret til at redigere indlæg.

Men Gudhjælpemig om ikke lærerne glædeligt tager imod klask i numsen og nomineringer: 'Vil du med mig hjem?' 'Ring når vi bliver 18' og årets Tilf, som er en forkortelse for: 'Teather I’d like to fuck.' – Sig mig: Er der er en voksen tilstede?