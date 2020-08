»Kommer der er en coronavaccine? Jeg har lige mistet min far 11. august, han havde sukkersyge og døde med coronavirus. Vi må håbe, den vaccine kommer, så vi kan få vores hverdag igen.«

Den rørende besked kom fra Semira Dedic, en seer til B.T. Live på Facebook. For der er mange spørgsmål omkring corona-vaccinens ankomst, og nu er spørgsmålet, hvem skal så have den først?

Netop dette var Radikale Venstres sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, inde og snakke om fredag, og han blev også bevæget af Semira Dedics historie.

»Det er jeg ked af at høre. Det er lige præcis dét, der er faren. Det er fordi, de grupper – dem, der har kroniske sygdomme – er dem, vi skal passe bedst på, og det gør vi ved at vaccinere de syge og deres nærmeste. Samt sundhedspersonalet, plejepersonale og lignende. Jeg kan desværre ikke få det til at gå hurtigere, men der er mange, der arbejder på en vaccine, så jeg håber, vi får den snart.«

Stinus Lindgreen (RV) tager selv gerne vaccine, hvis den er klar og er sikkerhedsgodkendt. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2020) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Stinus Lindgreen (RV) tager selv gerne vaccine, hvis den er klar og er sikkerhedsgodkendt. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2020) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Dertil svarede Semira Dedic; »I kan tro, jeg savner min far – kan I passe godt på jer selv.«

Det var dog ikke kun Semira Dedic, der havde spørgsmål angående vaccinen. Rigtig mange spurgte, hvornår der kommer en corona-vaccine, og flere B.T.-læsere er nervøse for, at vaccineprocessen går for hurtigt, og at man derfor ikke når at få styr på alle de mulige bivirkninger, der nu måtte være med corona-vaccinen.

»Der er ingen tvivl om, at jeg gerne vil have en vaccine, da jeg har job på et plejecenter, men jeg vil ikke stå først i køen. Jeg vil faktisk lige se, om den virker, eller om der er nogen, der bliver syge af den,« skrev en læser, mens en anden skrev: »Ingen skal have en utestet vaccine! Og hvis den er sikker, så kunne politikerne da vise vejen frem ved at tage den først.«

Men der er ingen grund til bekymring, og der kommer slet ikke en vaccine på markedet, før den er ordentlig testet for bivirkninger, fastslog De Radikales Stinus Lindgreen:

»En vaccine har været i gennem de faser, den skal, når den kommer ud på markedet. Hvor man blandt andet har kigget på bivirkninger på mennesker. Det er klart, man ved ikke, hvad der sker om et, fem eller 10 år, så længe har corona ikke været der,til, at man kan måle det. Hvis den har været i gennem alle de her faser, og sikkerhedsprofilen er, som den skal være, så vil jeg personligt tage imod den. Der er ingen tvivl om det.«

Stinus Lindgreen er heller ikke den eneste, der har været ude og lægge en dæmper på nervøsiteten omkring bivirkningerne til en mulig coronavaccine.

I et tidligere interview med B.T. forklarede den medicinske chef for Lægemiddelstyrelsen, Nikolai Brun, at der ikke skal være grund til bekymring.

»Vi skal være sikre på, at vaccinen har en effekt, og den skal være velafprøvet, før vi tager den i brug. Vi skal have styr på bivirkningen, før vi giver en godkendelse. Vi giver ikke en godkendelse, før vi mener, det er sikkert at gøre det,« sagde Nikolai Brun.

Ved samme lejlighed skød Nikolai Brun også en hvid pind efter myten om, at MFR-vaccinen – mæslinger, fåresyge og røde hundevaccine – kan give anledning autisme.

»Den vaccine er fuldstændig sikker og lever op til alle de krav, den skal have.«

Nikolai Brun sidder selv i tæt sammenarbejde med resten af EU for at få gode forudsætninger for danskerne, når en vaccine engang bliver meldt klar.

I følge sundhed.dk kan vacciner generelt give lettere bivirkninger, og kun i meget sjældent tilfælde kan det give alvorlige bivirkninger. I de normale tilfælde er der tale om rødme, hævelse og smerter på stikstedet, og man oplever utilpashed, hovedpine, svimmelhed og generel sygdomsfølelse, efter man har modtaget vaccinen.