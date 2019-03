'Skal du ha’ en aktiesparekonto?' Skal jeg ha' en aktie-hvad-for noget?

Det er sikkert gået hen over hovedet på dig, at det siden første januar har været muligt at spare op i aktier med skattefordel.

Den lille ny har fået navnet 'aktiesparekonto'. Den skal gøre det nemmere at komme i gang med at købe aktier. Mere om det senere. De fleste danskere har godt nok hørt om aktier, men det er bestemt ikke noget, de selv kunne drømme om at satse deres sparepenge på.

Aktier. Smag på ordet, og tænk over, hvilke billeder der dukker op for dit indre øje. Er det negative billeder af penge, der flyver ud ad vinduet, fordi aktiekurserne rasler ned, og opsparingen bliver halveret? Eller er det positive billeder af en opsparing, der vokser, fordi den er vekslet til aktier i en succesrig dansk virksomhed, som udvikler nyt, tjener penge og skaber arbejdspladser?

Du satser på det trygge. Du fastholder status quo. Opsparingen bliver stående kontant, og du slipper for for tab, eller gør du?

De fleste køber ikke aktier, fordi de ikke ved nok om det, og så stopper den der. Andre er bange for at brænde fingrene og tabe penge. Det er for 'farligt'. Alene tanken om, at man risikerer at tabe penge, gør ondt. Forskningen viser, at en tabt krone gør mindst dobbelt så ondt, som en vundet krone varmer dig om hjertet. Derfor køber du ikke aktier og får heller ingen aktiesparekonto.

Nej, du slipper ikke for tab, heller ikke når opsparingen står kontant på kontoen. Mange forstår ikke for alvor, hvad inflationen - altså de stigende forbrugerpriser - gør ved kontant opsparing år efter år.

De 100.000 kr. bliver ved med at være på kontoen. Tallet ændrer sig ikke. Det opfattes trygt og sikkert. Status quo opretholdes. Men det er falsk tryghed. År for år falder værdien af pengene, selvom tallet ikke ændrer sig. Pengenes værdi måles ikke i 'tallet'. Du skal måle værdien på, hvad du kan købe for pengene.

Du skylder dig selv at passe på din opsparing

Har du udelukkende penge stående på en opsparingskonto, kan du købe mindre og mindre for dem, som årene går.

Er det ikke lige meget? Nej, for opsparing er udsat forbrug. Du sparer nu for at kunne bruge pengene senere. Til den tid skal opsparingen helst være 'intakt' ved at været vokset med mindst samme hastighed som forbrugerpriserne.

Gør du ikke noget ved f.eks. at lægge pengene under madrassen, så vokser opsparingen ikke, og du taber til inflationen.

Du skylder dig selv at passe på din opsparing. Det kan du gøre ved at investere pengene. Når du investerer, har du chancen for at holde trit med inflationen, og måske kan du ligefrem slå den.

Her kommer den lille ny ind i billedet: aktiesparekontoen. Regeringen vil have, at danskerne får 'aktiekultur'. Måske skal du blive 'aktiekulturel' ved at få en aktiesparekonto?

Din bank opretter den, og de står for 'regnestykket' til skat. Ligesom du betaler skat af de få renter, du får på den kontante opsparing, så betaler du også skat af den værdistigning, som dine aktier har i løbet af hvert kalenderår. Skatten er på 17 procent, og den betales, uanset om det har solgt aktierne eller ej. Du kan indsætte op til 50.000 kr. på 'den lille ny'.

Det er ikke noget nyt, at du kan købe aktier for dine sparepenge. Gør du det - uden at det sker via en aktiesparekonto - kan du købe for lige så mange penge, du har lyst til, og du er ikke underlagt loftet på de 50.000 kr.

Du betaler mere i skat, der spiser mellem 27 og 42 procent af værdistigningen, og skatten skal ikke betales år for år. Den skal betales, når aktierne sælges, eller når du får udbytte.