Dette er en usædvanlig leder.

Det er faktisk ikke en leder, for helt undtagelsesvis handler den om os selv.

B.T. vandt nemlig en pris mandag. Danske Medier kårede os til 'Årets digitale landsdækkende nyhedsmedie'.

B.T. har de seneste to år undergået en stor forandring, som brugerne på vores digitale medier har taget rigtig godt imod. Antallet af brugere er steget støt, siden vi første gang gik i luften med vort nye site. Der er flere læsere, de bruger mere tid, og de læser flere artikler end nogensinde. Det er bla den udvikling, vi er blevet hædret for.

B.T. er en gammel udgivelse. Vi blev oprettet i 1916, og dengang var det en ny teknologi til at printe aviser på en hurtig måde og muligheden for at lave appellerende layout, der skabte en ny formiddagsavis, som mange siden kopierede.

Der er sket meget siden, men som dengang er den nye teknologi afgørende. Den har gjort det muligt at udvikle vores journalistik.

På B.T. sætter vi en ære i at sætte brugerne eller læserne i centrum. Vores journalistik skal altid handle om mennesker. Vi forsøger hver dag at levere nyheder, der har betydning for danskernes liv, og med den nye digitale teknologi er det også blevet muligt at inddrage læserne på en ny måde. B.T. lytter til dig.

Når vi laver journalistik, kalder vi det indimellem for 'journalistik med hjertet'. For meget af vores journalistik handler om danskere, der oplever, at de ikke er blevet retfærdigt behandlet. Alt for ofte er det også tilfældet.

Det er blandt andet derfor, at du har læst serien om pigen Mint, der blev sendt ud af landet, fordi myndighederne ikke mente, at hun kunne integreres i Danmark, selvom hun levede og gik i skole her. Det viste sig, at hun ikke var alene, men næsten 70 andre unge oplevede det samme: helt uretfærdigt at blive smidt ud. Serien om Mint resulterede i en lovændring, så fornuften sejrede til sidst. Men det var ikke sket uden B.T.s journalistik.

I øjeblikket kan du følge en række ofre for forbrydelser, der oplever, at politiet og domstolene bruger år på deres ofte ret enkle sager. Sagen begyndte med 19-årige Silas Lund, der fortalte om et overfald, men selvom der både var vidner og videoovervågning, tog det alligevel politiet 562 dage at opklare sagen. Overfaldsmanden fik rabat, da sagen endelig nåede byretten, fordi det netop havde taget så lang tid. Silas er ikke alene. Mindst 68 andre danskere står i en lignende situation, hvor forbryderne går fri, og ofrene efterlades tilbage med en fornemmelse af, at retssystemet ikke hjalp dem. Den lov bliver også ændret, tør vi godt spå. Men ikke uden B.T.s journalistik.

Hver dag sender vi flere gange på Facebook en debatudsendelse, der er brugernes egen. Her kan de diskutere eller få svar på relevante spørgsmål, der præger tiden. Under corona-krisen har vi både her, på vores live-blog og i avisen besvaret spørgsmål i en grad, så vi næsten havde overtaget Statens Informationstjeneste. Hver dag spørgsmål om store og små ting, der optager danskernes hverdag. Lige nu er det udbetaling af de indefrosne feriepenge og den nye 'ældre-tusindlap', der stilles spørgsmål til.

Læserne er og bliver det afgørende for os, det skal man kunne mærke hver dag.

Så tak for prisen til Danske Medier.

Den afgørende pris er dog læsernes daglige anerkendelse, og så er det ikke afgørende, om man læser B.T. på mobilen, computeren eller i avisen.

Vores journalistik er den samme: nemlig din.