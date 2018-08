Kære læsere. Det har været en uge, hvor Danmark har fået smæk i den store verden.

Vi er blevet hånet af en kvindelig, amerikansk tv-vært med republikanske sympatier. Og hun tillod sig endda at sammenligne os med Venezuela i Sydamerika, som kæmper med enorm inflation og fattigdom. Av, av, av hvor den sved.

Vi er socialister hele bundet - ansat af staten. Og tvangsindlagt til høje skatter og afgifter i velfærdsstatens hellige navn. Bum, tag den.

Ambassadører og politikere har stået i kø for at korrekse de ‘fake news’. Vores finansminister var ret klar i spyttet:

Kære Trish Reagan - du har måske ret i noget. Men kom gerne herover og ‘see for yourself’. Mit gæsteværelse i kælderen står klar, der er kaffe på kanden

»Hun skal simpelthen ikke pisse på Danmark,« lød det fra den ellers så pæne Kristian Jensen i en kommentar. Socialdemokraten Dan Jørgensen har fabrikeret en video, der anklage for anklage går i rette med tv-værtens påstande. Og som både Berlingske og Politiken skriver, så har tv-værten fat i forkerte tal og har manipuleret med dem.

Jeg vil til enhver tid forsvare mit land. Vores demokrati. Vores velfærdssystem. Jeg elsker Danmark, og jeg er stolt af at være dansker. Og jeg gider heller ikke blive hånet af en manipulerende ‘tv-gimpe’ (undskyld, må man skrive det?).

Men måske er der alligevel en sandhed i noget af det, Trish Reagan siger?

Det er jo sandt nok, at vi betaler 25 procent i moms. Det er også sandt, at vi har tårnhøje afgifter på biler, selvom afgiften fik et lille dyk sidste år. Som borger, der ikke kan undvære en bil, synes jeg, det er surt show.

Det er også sandt, at vi har et af verdens højeste skattetryk, og nogle betaler mere i skat, end de får udbetalt af den sidst tjente krone, hvis de rammer topskatten. Skiftende regeringer har gennem årene diskuteret, om incitamentet til at arbejde og tjene sine egne penge er godt nok. Jeg hører selv til dem, der prøver at holde mig under topskatten. Hellere arbejde lidt mindre, have lidt mere frihed og tjene lidt mindre. Men ellers betaler jeg gerne min skat!

Det er også sandt, at uddannelse er gratis, og at de studerende får løn i form af SU. Og det er vi stolte over, fordi det giver alle en chance. Det er sådan, vi gerne vil have det – både til højre og venstre for den politiske midte.

Det er så ‘fake news’, at de studerende dovner sig gennem studierne og bliver hængende i uddannelsessystemet. Studerende bruger i gennemsnit 5,4 år på at tage en uddannelse, der er normeret til fem år. Og sådan er det med de fleste af TV-værtens tal, de holder ikke helt til et faktatjek ifølge medier og eksperter.

Om Trish Reagans udfald skader Danmarks image, ved jeg ikke. Men det har fået Danmark på manges læber. Og danskerne i forsvarsmode. Tv-værten har fået tørt på, og de fordrejede tal er blevet pillet fra hinanden - herhjemme ihvertfald. Og som jeg læste den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark sige:

»Enhver sætning, der begynder med 'Danmark, på samme måde som Venezuela,...' er hysterisk morsom.«

Måske skulle vi bare grine af det.

Måske skulle vi være stolte over, at vi har et system, som andre lande skeler til og måske misunder os.

Måske skulle vi bare sige ‘pyt’. De amerikanske vælgere, der tror på Trump og hans projekt, læser og lytter næppe til vores forklaringer.

Og så skulle vi måske glæde os over, at den slags manipulerende tv-bavl ikke ville gå i et dansk medie.

Så kære Trish Reagan - du har måske ret i noget. Men kom gerne herover og ‘see for yourself’. Mit gæsteværelse i kælderen står klar, der er kaffe på kanden, og så kan du samtidig opleve verdens niende bedste by (København). USA har jo ingen i top ti på den nye liste fra magasinet The Economist over verdens bedste byer at leve i. Lad os tage en tur ind på et af fakulteterne og se, om de studerende fiser den af til forelæsningerne. Og så slutter vi af med cupcakes – vi nok skal lede lidt, for der er ikke så mange cupcakes-caféer, som du tror. Vi har i øvrigt heller ingen mure, og vi skiller ikke børn fra deres forældre på grænsen, når de forsøger at komme ind i vores land.

Så du kommer bare!