Bølgerne gik højt, da formanden for partiet JKF21 deltog i B.T. Live.

»Der bliver jeg simpelthen nødt til at rette dig, Mads Palsvig, det er simpelthen løgn,« afbrød debatredaktør Sanne Fahnøe pludselig partiformanden midtvejs i udsendelsen.

Den præcise ordveksling vender vi tilbage til.

Mads Palsvig har tidligere i B.T. påstået, at manden bag Microsoft og Windows, milliardæren Bill Gates, har et erklæret formål om at tvangsvaccinere befolkningen og en række andre konspirationsteorier, der lige nu får nettet til at gløde.

Tror du på, myndighederne kunne finde på at tvangsvaccinere os, ligesom mange amerikanere tror, at Bill Gates vil gøre det?

»Det er ekstremt angstprovokerende at finde ud af, at dem, der er sat til at passe på os, faktisk har nogle meget ondskabsfulde motiver,« har Mads Palsvig tidligere udtalt i et interview med B.T., og han fortsatte:

»Et af dem kan for eksempel være, at hvis det lykkes Bill Gates at få tvangsvaccineret hele befolkningen, så er der en bonanza på 6.000 milliarder dollar.«

Microsoft-milliardæren skulle også have en plan om at sprøjte nanochips ind i mennesker gennem en coronavaccine for at overvåge dem digitalt, hævder konspirationsteoretikere, men det er ikke lykkedes B.T. at finde nogen form for belæg for den påstand efter omfattende research.

Derfor var Mads Palsvig inviteret i studiet for at debattere sine udsagn. Det udviklede sig dog hurtigt til mundhuggeri mellem ham og værten om en gammel myte om, at MFR-vaccinen skulle føre til autisme.

Der bliver jeg simpelthen nødt til at rette dig, Mads Palsvig, det er simpelthen løgn Sanne Fahnøe, debatredaktør, B.T.

»Autisme er ikke en arvelig sygdom, det er ikke noget, man kan arve, det er kommet udefra. Det er kommet af vaccine,« sagde Mads Palsvig.

Her afbrød værten Sanne Fahnøe harmdirrende:

Der bliver jeg simpelthen nødt til at rette dig, Mads Palsvig, det er simpelthen løgn.

Det er faktuelt forkert, at MFR-vaccinen skulle føre til autisme. Det har utallige undersøgelser vist, og det har Nikolai Brun, medicinsk chef for Lægemiddelstyrelsen, tidligere slået fast over for B.T. – ham hører vi fra sidst i artiklen.

Det er en frygtelig gammel løgnehistorie Nikolai Brun, Lægemiddelstyrelsen

For det udviklede sig til et regulært skænderi, da Mads Palsvig svarede værten igen.

Nej, stop lige, det kan du simpelthen ikke sidde i mit program og påstå.

»Jo, det kan jeg.«

Ja, det kan jeg godt høre. Der var en læge i 1998 – jeg har fuldstændig undersøgt den her sag – han udgav et tidsskrift, hvor han skriver, at der er en sammenhæng mellem autisme og MFR-vaccine, og det er så den, du ikke ved så meget om. Utallige forsøg efterfølgende modbeviser, hvad han har skrevet. Det bliver jeg bare nødt til at sige, Mads Palsvig, at det simpelthen er løgn.

»Der er altså folk, der falder døde om, der er børn, der dør samme dag, som de får vaccinen, der er folk, der bliver multihandicappede,« sagde Mads Palsvig og henviser til USA – disse udtalelser har B.T. heller ikke kunnet finde noget belæg for.

Og da vi tidligere spurgte Nikolai Brun fra Lægemiddelstyrelsen, hamrede han en tyk pæl igennem de forkerte myter, der i disse år præger vaccinedebatten.

»Det er en frygtelig gammel løgnehistorie, som i sin tid stammede fra et falsk datasæt fra England. Det er komplet forkert, og ifølge Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut er det er en opdigtet løgnehistorie,« sagde han og fortsatte:

»Den vaccine er fuldstændig sikker og lever op til alle de krav, den skal have.«

Han understregede også, at en kommende coronavaccine ikke vil blive frigivet på de danske marked, før den er gennemtestet og sikker.

Vi har bedt Mads Palsvig om at sende relevant dokumentation. Vi har endnu ikke modtaget dokumenterne.