Et sted i Danmark sidder en familie og sørger.

Familien Buhl mistede deres 27-årige søn Magnus for knapt to år siden. Magnus Buhl Hansen var politibetjent og i tjeneste for Københavns Politi, da en vanvidsbilist med 108 kilometer i timen bragede ind i hans politibil på Langebro i København.

Den skruppelløse bilist måtte køre 50 kilometer i timen på broen, og påkørslen var så voldsom, at Magnus Buhl blev dræbt ved ulykken.

Efterfølgende flygtede bilisten, der var en kending af politiet. Han havde i forvejen 18 andre overtrædelser af færdselsloven, herunder sprut- og vanvidskørsel på sit synderegister. Bilisten slap ud af landet og flygtede først til London. Da nettet strammede, flygtede han videre til Dubai.

Familien Buhl sørger naturligvis stadig over tabet af deres søn, og det vil vare hele livet. Men en følelse af uretfærdighed trænger sig også på. Familien ønsker den skyldige vanvidsbilist dømt for sine gerninger, men da han stak af, blev det vanskeligt for dansk politi. I første omgang lykkedes et samarbejde mellem Rigsadvokaten og Dubai. Bilisten, der troede, at han var i trygge omgivelser i ørkenstaten, blev anholdt, så han kunne retsforfølges i København.

Britta Buhl, der er Magnus Buhls mor, begyndte at ane en form for retfærdighed i horisonten, men nu er bilisten blevet løsladt mod kaution. Hendes sorg og følelse af uretfærdighed er nu også blandet med raseri over systemet.

»Efterhånden kommer man til det punkt, hvor man ikke kan blive overrasket længere. Selvfølgelig bliver han løsladt, for det er ham, der kører med klatten. Det kan ikke blive mere tåbeligt,« siger hun.

Danmark har ikke nogen udvekslingsaftale med Dubai. Landet er ikke bare ufatteligt rigt, ser stort på menneskerettighederne og har en 'diktatorsheik' som øverste myndighed. Danmark og Rigsadvokaten kan ikke forlange dræberbilisten fra Langebro udleveret. De kan forhandle, de kan ønske og forklare. Men der er ikke en aftale, der sikrer, at retfærdigheden sker fyldest.

Det er selvfølgelig helt uholdbart, at vi samarbejder med et land, der ikke vil udlevere kriminelle til retsforfølgelse her i landet. Bilisten har indiskutabelt gjort noget ulovligt. Han har slået et andet menneske ihjel, og det skal han straffes for. I Danmark.

Det er kendt af andre, at man kan leve i luksus i Dubai uden at risikere noget som helst. Sanjay Shah, der er anklaget for at svindle skattevæsenet for milliarder, sidder også og nyder livet i en flot villa og kører rundt med sin familie i store biler. Han er heller ikke blevet udleveret.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod, bør straks tage sagen om politibetjent Magnus Buhl Hansen op. Danske statsborgere, der har begået kriminelle handlinger her i landet, skal ikke kunne skjule sig i et andet land. De skal straks udleveres. De skal ikke kunne løslades mod kaution.

Familien Buhl skal have retfærdighed, og derfor bør regeringen gøre denne sag til en principiel afgørelse over for Dubai.

Hvordan vil det land samarbejde med vestlige demokratier? Jeppe Kofod, det er din sag.