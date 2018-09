Danmarks Radios spareplan blev lanceret på direkte tv og med efterfølgende pressemøde. Opmærksomheden er stor og nok ude af proportioner: Samme dag blev der ligeledes afskediget 400 medarbejdere hos Novo Nordisk – uden den samme opmærksomhed.

Planen er langt fra den slagtning, som flere med skælven i stemmen har stillet danskerne i udsigt.

Dagens præsentation ved generaldirektøren (og det hedder det stadig) var kølig, velforberedt og et forsøg på at pege ind i fremtiden og ikke mindst de politiske vinde, der blæser for tiden.

Paradoksalt nok blev det samtidig fra ViaPlay annonceret, at de og DR i 2020 vil sende EM i fodbold. En stor rettighed og en decideret begmand til TV2.

Flere af de konkrete nedskæringer er faktisk slet ikke nye. Eksempelvis har omlægningen af både DR Ultra og DR3 til ren digital distribution været kendt i noget tid. Det er en beslutning, der giver mening, for de unge brugere er i forvejen mest tilbøjelige til at se programmerne via streaming på dr-tv eller finde dem på diverse sociale medier.

Sammenlægningen af DR K og DR2 virker også naturlig, og selv om enkelte naturligvis vil opleve et tab af en serie eller et program, er antallet af 3 flowkanaler på DR formentlig passende.

DR har valgt at friholde drama, dokumentar, mindre børn, nyheder, kor og orkestre for besparelser, og de sidste må være efter et politisk vink med en vognstang, for det er ikke her, DR rammer bredest.

Til gengæld skærer DR i både sporten og underholdning. Begge områder er præget af stærke private aktører, hvor dyre formater og rettigheder dominerer. Sporten 'slipper' med at få sportsnyhederne på radio og tv skåret væk, hvilket er billigt sluppet, da det meste nyhedsformidling på dette område alligevel foregår digitalt.

Generaldirektøren nævnte rettigheder til Tour de France som et tab, men de fulde rettigheder er allerede købt af TV2, og EM i fodbold er et godt bytte. DR vil stadig være i markedet for store sportsrettigheder, og det er en decideret overraskelse.

Hvor bliver det hårdt for danskerne og dermed for DR? I årenes løb har DR udviklet et powercenter i Aarhus, der løbende har sprøjtet livsstilsserier ud – populære og ofte billige. Herfra kommer 'Den store bagedyst', 'Gift ved første blik', 'Bonderøven', 'Kender du typen?', og listen er endnu længere. Det er programmer, som danskerne elsker, og som kan rulle hvert år. De er helt afgørende for at have et fast greb i danskernes seervaner. Her vil DR bløde, og det ligner en foræring til TV2 og andre private aktører at beskære det.

Planen er balanceret – radiokanalerne bliver beskåret fra otte til fem, og cirka 400 medarbejdere på alle niveauer får enten en frivillig fratrædelse eller bliver fyret. Det er naturligvis aldrig rart, men har været en naturlig del af mediebranchen de seneste 10 år. Det værste, der kan ske for DR, er, at de ikke selv kommer til at vælge, hvem der bliver, og hvem der forsvinder. Det må for DR være vigtigst at have de bedste folk og ikke de bedst omplacerede folk.

DRs spareplan er ikke en massakre eller en nedsmeltning. Det eneste, man virkelig savner i planen, er en mere offensiv tilgang til medie- og teknologiudviklingen.

Tænk, hvis DR havde spillet ud med at opruste på deres distrikter. Her er DR virkelig i nærkontakt med store dele af landets befolkning – hver dag. Her betyder de noget. Men niveauet i spareplanen forbliver det samme, og det er for lidt og for uambitiøst. Tænk, hvis DR meldte ud, at de ville skabe den bedst fungerende streamingplatform. Her skal der investeres massivt i både teknologi, programmer og hele kulturen bag for at få en fornemmelse af Netflix. Ambitions- og investeringsniveauet må hæves.

DRs plan er derfor på samme tid præget af rettidig omhu, men er uden spræl og en tydelig retning for fremtiden.