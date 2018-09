Gift ved første blik er vor tids gladiatorkampe.

Lad mig starte med at slå fast, at jeg har det med reality-tv, som jeg har det med Roskildesyge; jeg prøver for så vidt at undgå det, men en gang i mellem må man bare tage en hel dag på sofaen med det.

Om DR vil nikke genkendende til, at jeg kalder deres program 'Gift ved første blik' for reality-tv, ved jeg ikke, men kravene om pinagtig socialporno og et konstant møde med privatlivets afsondringer er i hvert fald opfyldt. Også i denne sæson af deres påståede forsøg på at finde og fordre den evige kærlighed mellem vilkårlige mennesker.

Så hvordan går det så de deltagende? Virker Carstens omskæringsanalogi under blækspruttemiddagen på lang sigt som kærlighedens afrodisiaka på Eva, eller er den slags retoriske mavekneb kun egnet til at få seeren til at begrave ansigtet i en pyntepude i en blanding af skam over manglen på situationsfornemmelse og medfølelse med den famlende mand?

Har hun i bund og grund brug for en ægte skiderik, der 'kan sætte hende på plads?

Er Michaels grimme gamerstol modstand nok for Kathrine, eller har hun i bund og grund brug for en ægte skiderik, der 'kan sætte hende på plads?' Lever de lykkeligt til deres dages ende?

Jeg sætter mig i øvrigt på alle rettigheder til det endnu ikke eksisterende program 'Sæt mig på plads,' der følger helt almindelige, uddannede og ellers normale singlekvinder mellem 25 og 35 år, der mener at have så stærke personligheder og så kedelige liv, at det eneste, de mangler, er en humørsyg badboy med en hurtig baghånd til at sende dem på skadestuen en gang i kvartalet.

Jeg mener det, Kanal 4. Programmet er mit. Med mindre TV 3 i dette øjeblik udvider deres casting til Besat af Bad Boys til også at indbefatte kvinder, der er bosat uden for København S. Og som stadig har deres egne øjenbryn.

Nå, men lad mig svare på mit eget spørgsmål fra før: nej. Det virker ikke med omskæringsanalogierne. Gamerstolen er ikke nok for Kathrine. Og parrene lever ikke lykkeligt til deres dages ende. For Gift ved første blik er muligvis sat i verden under påskud af at forene mennesker i evig kærlighed, men dét, programmet primært forener, er seernes håndflader og pander i et gedigent klask onsdag efter onsdag.

Fakta Sådan får du debatindlæg i B.T. Du er velkommen til at sende et indlæg til B.T. Skriv til: btdebat@bt.dk Længde: mellem 1.500 og 3.600 tegn inklusive mellemrum. Alle indlæg skal forsynes med navn, adresse og titel og meget gerne et portrætfoto vedhæftet e-mailen som jpg-fil. Vi forbeholder os ret til at redigere indlæg.

Over at de voksne mennesker inde i fjernsynet frivilligt optræder med noget af det mest intime, vi mennesker besidder; vores følelser. Over at samme mennesker er villige til at lade deres forhåbninger kommercialiseres i en grad, der skriger underholdning meget mere, end det hvisker kærlighed.

Seerne til programmet sidder der jo ikke onsdag efter onsdag, fordi de elsker at se et program om kærlighed, der lykkes. De sidder der, fordi de ikke kan begribe, at deltagerne selv tror på det. Hvilket de vel gør, når de har meldt sig. Eller hvad?

For på samme måde som gladiatorerne i det gamle Rom i stridsøjeblikket kæmpede for deres liv, så var præmissen for deres kampe underholdning. I dag kæmper gladiatorerne for at finde deres livs kærlighed, men præmissen er stadig underholdning.

Underholdning for de mange, der kan råbe og huje på afstand og fryde sig over, at det ikke er dem, der om lidt får dødsstødet af en blond, attraktiv kvinde først i halvtredserne, der igen i aften har hovedpine. Og at det ikke var dem, der helt seriøst troede på, at en statsejet tv-kanal, et underholdningsbudget og en 'ekspertudvælgelse' tilsammen kunne klare, hvad et voksent liv med erfaringer og parforhold ikke har klaret endnu.

Seerne til programmet sidder der jo ikke onsdag efter onsdag, fordi de elsker at se et program om kærlighed, der lykkes

Kærligheden er i den grad noget, vi skal kæmpe for. Det ved enhver, der har været i et seriøst parforhold, når de obligatoriske ni måneders forelskelse er løbet ud. Men kampen for den skal ikke foregå i en ukærlig, underholdende reality-arena. Og så er kærlighed i øvrigt slet ikke noget, man kan melde sig til.