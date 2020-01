En klumme i B.T. skrevet af radioværten Ditte Okman om et overgreb, hun blev udsat for til en fest for snart to årtier siden, har fået bølgerne til at gå højt på sociale medier.

En tidligere socialdemokratisk sundhedsminister beder den kendte radiovært om at 'holde kæft'.

I klummen beskriver Ditte Okman et overgreb, hun blev udsat for til en fest. Overgrebet fandt sted, mens hun lå og sov i en venindes seng.

En mandlig festdeltager, som Ditte Okman ikke kendte, gik ind i soveværelset og stak - med Ditte Okmans egne ord - sin penis ind i hende.

På tidspunktet var Ditte Okman vred over det, der var sket, men gjorde aldrig mere ud af det - ikke mindst fordi, hun dengang ikke tænkte over sagen som en voldtægt, kan man læse i klummen.

Men den tidligere socialdemokratiske sundhedsminister Torben Lund mener ikke, Ditte Okman burde have skrevet klummen.

På sin Facebook-profil deler han klummen med følgende ord:

'Undskyld mit sprogbrug, men hold nu kæft! Hvad fanden rager det os, hvordan Ditte Okman er blevet bollet i en venindes seng? Hvordan kan man have et så stort behov for at eksponere og udstille sig selv? Det er da helt ubegribeligt.'

Ditte Okman, dansk journalist og radiovært.

I samme ombæring efterspørger Torben Lund, om B.T. ikke har en redaktør, som kan 'sætte en nedre grænse for indholdet af betalte indlæg i bladet?'

Torben Lunds opslag har fået debatten til at rase. Ikke blot på sin egen Facebook-profil, men også på væggen hos B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe, på det sociale medie.

Her går adskillige personer i rette med Torben Lund.

Til B.T. forklarer Ditte Okman, at hun er overrasket over den udvikling, sagen har taget.

»Jeg er noget chokeret over visse reaktioner - blandt andet fra en tidligere sundhedsminister - med brutal victim blaming og relativisering. Men det viser bare, hvor vigtigt det er, at nogen tør sige noget. Og nu forstår jeg godt, hvorfor der ikke er flere, der gør det,« siger Ditte Okman, der er vært på radioprogrammet 'Det, vi taler om'.

Torben Lund forstår dog ikke den vrede, som Ditte Okman og andre retter mod hans person og kommentaren til klummen på Facebook, fortæller han til B.T.

Hvorfor har du skrevet, som du gør, om Ditte Okmans klumme?

»Jeg synes, at Ditte Okmans sexoplevelser er uinteressante for os andre.«

Ditte Okman mener jo selv, at hun er blevet udsat for et overgreb. Hvad tænker du om det, du har skrevet i det lys?

»Hun skriver ikke nogen steder i klummen, at det er en voldtægt eller et overgreb. Og hvis der er tale om en voldtægt, så skal hun da anmelde det. Hvis man ikke giver samtykke til sex, så er det et overgreb, det var det også dengang.«

Når nu du ved, at Ditte Okman anser episoden som et overgreb, ville du så have skrevet anderledes på Facebook?

»Nej, det ville jeg ikke. Hvad kommer det mig ved, hvad der er sket for 15-20 år siden? Man har også hørt en masse historier fra USA, hvor skuespillere efter 20 år anklages for voldtægt. Men jeg mener, at hvis man er udsat for et overgreb, så må man anmelde det i stedet for at tage den på sociale medier.«

Torben Lund, politiker og tidligere sundhedsminister for Socialdemokratiet.

Førende eksperter på voldtægtsområdet siger, at det er en naturlig reaktion for ofre for voldtægt at fryse i øjeblikket og måske først uger, måneder eller år senere erkende, at de var udsat for et overgreb uger. Så Ditte Okmans reaktion kan være helt naturlig.

»Hvordan kan man først komme 20 år efter i tanke om, at man har været udsat for et overgreb? Nu har jeg heldigvis ikke været udsat for et overgreb, men jeg ville reagere med det samme. Jeg forstår ikke, at hun ikke reagerede med det samme.«

Ditte Okman siger, at hun er chokeret over, at en tidligere sundhedsminister kan skrive, som du gør. Hvad tænker du om det?

»Det forstår jeg ikke. Hvad mener hun med det?«

Ofre for voldtægt kommer typisk gennem sundhedssystemet, hvis de har været udsat for et overgreb. Og det system har du været minister for.

»Det forstår jeg ikke. Det er jo fornuftigt, at man kommer gennem sundhedssystemet, hvis man har været udsat for en voldtægt. Men man skal melde det, når man har været udsat for et overgreb.«

Du får en del kritik for dit opslag på sociale medier. Kan de ikke have en pointe i deres kritik?

»Der er altid nogen, som har en holdning til det, man mener. Det tager jeg ikke ret alvorligt.«