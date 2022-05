Hvor mange idioter skal der til, før man kan se, at man selv er en kæmpe stor en af slagsen?

Svaret er nok afhængigt af både intelligens, men i særdeleshed også af (dum) stædighed, og det lader til, at DR er så stædige, at antallet af videnskabsfolk, der må være idioter, fordi de ikke finder det passende at blive groft udnyttet af DR for underholdningens skyld, kan nå skyhøjder.

»Ellen Imellem« hedder det program, som DR nu lancerer som satire, og vi andre opfatter som himmelråbende dumt uden andet formål end at latterliggøre mennesker, der har brugt hele deres voksenliv på at dygtiggøre sig og med videnskab forsøge at udvikle verden til et forhåbentlig bedre sted.

»Journalist« Ellen Kirstine Jensen bliver sat over for en række personer med stor faglig viden bag sig, mens hun stiller en række spørgsmål, der skal forestille at være journalistiske.

En flat-earther som Ole Lochmann bliver ikke taget alvorligt af videnskaben, og det skal han ved Gud heller ikke Ditte Okman

Sagen er bare – og det er så åbenbart også det sjove – at Ellen ikke stiller spørgsmålene, men derimod en rablende konspirationsteoretiker i øresneglen, der for eksempel tror, at jorden er flad. For som DR forklarer; sådan en fyr bliver jo aldrig taget alvorligt af videnskaben.

Og nej, DR, det har I fuldstændig ret i! En flat-earther som Ole Lochmann bliver ikke taget alvorligt af videnskaben, og det skal han ved Gud heller ikke! Videnskab er nemlig ikke »synes« – videnskab er fakta! Og vi ved, faktuelt, at jorden ikke er flad, men rund.

I et andet afsnit er en såkaldt »tykaktivist«, Regina Fjendbo, i Ellens øresnegl, som skal overbevise verden om, at det slet ikke er usundt at være tyk.

Også her tager videnskaben fejl, for kvinden »synes« nemlig selv, at det er top nice at have mange deller. Herren Jemini, bliver det dummere?

Jeg er selvfølgelig 100 procent fløjtende ligeglad med, om folk foretrækker at være tynde eller elsker at være tykke – men at lege, at massiv overvægt ikke er usundt, det er alligevel for dumt. Selv for den ellers tålmodige sundhedsekspert Morten Elsøe.

Listen af godtroende videnskabsfolk, der skal grinagtiggøres af det, mennesker med almindelig IQ kalder tosser, er alt for lang, og lige nu er DR med til at gøre verden til et endnu dummere sted, end det er i forvejen ved at gå selvretfærdige tossers ærinde og sprede velkendt »fake news«.

Måske var det kedeligt at få videnskabsfolket til at formidle deres livslange interesser og helt særlige forskningsbaserede viden og måske endda proppe lidt af den ind i hovederne på DRs unge brugere. Måske varede programudviklingsfasen præcis 16 minutter.

Men det er ikke synd for Ole og Regina ikke at blive hørt. Det er synd for seerne, at videnskaben ikke bliver taget alvorligt! Så giv dog den undskyldning og sæt barren en lille smule højere.

Livsstilseksperten Flemming Møldrup Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Livsstilseksperten Flemming Møldrup Foto: Niels Ahlmann Olesen

FLEMMING MØLDRUP



Først smuttede værten, Mads Steffensen. Nu er livsstilsekspert Flemming Møldrup også videre.



Med en halvering af tid på det ellers populære DR-format »Kender du typen« forstår man godt, hvis seerne også smutter. Og Anne Glad. Jeg er spændt på, hvor længe det ægteskab holder, eller om DR snart har smadret sin egen største succes.

Teitur Skoubo (midten) Foto: Anthon Unger Vis mere Teitur Skoubo (midten) Foto: Anthon Unger

TEITUR



Det har fandeme ikke været kønt at følge. Det er ingen voldtægtsanklager, selvfølgelig, men mage til brutalitet skal man alligevel lede længe efter.



Tidligere Paradise Hotel-vinder Teitur Skoubo er blevet idømt to år og seks måneders fængsel for en voldtægt, hvor anklageren kunne berette om blandt andet flere slag i hovedet. Om blod – men også om en Teitur, der efterfølgende havde efterladt den unge kvinde blødende på gulvet og selv var taget tilbage til natklubben for at feste videre. Der var masser af alkohol involveret – og hvorvidt der også var blandet stoffer ind i byturen, ville Teitur helst ikke ind på, i retten.



Men jeg er tilbøjelig til at sige, at det håber jeg fandeme, der var, for uanset at Teitur påstår, at sex var frivillig, og at han faktisk vil anke dommen, så er det altså ikke normal adfærd at efterlade en blødende og grædende kvinde, nøgen, for at tage tilbage til festen og drikke videre. (Også) det er afstumpet – og noget, jeg håber for hans nuværende kæreste, at hun (heller) aldrig skal udsættes for.