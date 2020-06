Jeg arbejdede engang på Se og Hør, jeg har været på Ekstra Bladet, og jeg er uddannet på nærværende avis, B.T.

Jeg har altså beskæftiget mig med underholdning meget af mit voksenliv og har hørt på forarget brok fra folk over, hvordan underholdningsjournalistikken bliver grovere og grovere, og hvordan journalister og fotografer vil tættere på uden god grund.

Jeg kan ikke forsvare alt, men jeg plejede at spørge, om de egentlig havde læst et Billed-Bladet eller Se og Hør fra f.eks. 70'erne eller 80'erne. For dengang kan man sgu da tale om at gå tæt på.

Der var væsentlig flere nøgne damer, om det så var Louise Frevert eller Kirsten Norholt, var der fest og farver, som ville få Dansk Skuespillerforbund til at rødme.

Jamen, hvorfor ikke!!?

Alligevel må jeg sige, at der i øjeblikket er en ny tendens, der får selv mig til at rødme, og det er den der ide om at skulle vide alt – ned i mindste detalje – om kendtes kønsdele!

Det startede frivilligt med Gwyneth Paltrow, der producerede sexlegetøj med dildonavne som 'Tennis Couch' og 'Millionaire', og så kan man jo nemt forestille sig, hvad hun og veninderne sidder og fniser over, når de taler om pik hen over deres biodynamiske granola på laktosefri yoghurt.

Men så kom også duftlyset på gaden, der skulle lugte af hendes fisse (eller kusse, alt efter temperament).

Jeg har naturligvis haft det i hænderne, og det lugtede mest af lavendel. Men hvad ved jeg. Jeg kender ikke Gwyneth Paltrow personligt. Men tak for indsigten, og nu har hun søreme også produceret et lys, der skulle lugte af hendes orgasme.

Tendensen behøver ikke komme til Danmark

Jamen, hvorfor ikke!!?

Og nu har jeg så kunnet læse om Harvey Weinstein deforme pik. Den skulle ifølge et vidne og flere amerikanske medier ligne en lille, underlig knop – faktisk er den også beskrevet som en skede – og være nosseløs.

Det lyder jo unægteligt underligt, men efter lidt research viser det sig, at han har haft sygdommen 'Fournier gangrene’, som i sin brutale enkelhed betyder, at nogle bakterier kravler ind i penis via en rift og har ædt den indefra.

Weinstein har muligvis fået amputeret sine nosser, og et voldtægtsoffer forklarede også i retten, hvordan han havde givet sig selv en injektion i penis (av for satan) for at kunne få den lille knop i rejsning.

Og fandeme om ikke også Jeffrey Epstein har en sær udgave mellem benene. I Netflix-dokumentaren om hans serieovergreb bliver den beskrevet som æggeformet. Altså, tyk forneden og spids i enden. Ikke blyantspik, men et æg.

Oh well, jeg er ikke for fin til at være fascineret, men tendensen behøver ikke komme til Danmark.