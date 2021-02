Vi ved det alle! Ingen mennesker med hovedet skruet bare nogenlunde fornuftigt på køber Se og Hør – det er smuds.

Vi læser hverken B.T. eller Ekstra Bladet, og reality-tv er noget værre lort.

Spild af tid og åndeligt selvmord.

Men det behøver vi heller ikke. Vi behøver ikke bruge så meget som en krone på et glitterblad, for mange af de kendisser, der normalt også foragter sladderpressen og er hævet over at medvirke i interview, leverer varen selv, helt gratis, på de sociale medier.

De lufter deres nye kærester, halvnøgne kroppe, feriebilleder, sygdomsforløb, babyer og alt det smukke og svære, man støder på igennem et normalt liv.

Tak for det.

Men så er der også dem, der lige tager den et skridt videre og vælter hele vasketøjskurven ud med møgbelortet undertøj til frit skue. Ja, faktisk tværes det op i ansigtet på uskyldige følgere, der troede, der skulle diskuteres, ja, lad os sige politik.

Tag for eksempel Naser Khader, der i øjeblikket er i åben krig mod nogle, han kalder islamister.

Det er tidligere Nye Borgerliges Anahita Malakians, der slet ikke er muslim.

Det er en kvinde ved navn Hayat Faizi, der efter min bedste overbevisning er fuldstændig ligeglad med religion.

Og så er det Omar Marzouk, som man muligvis kan finde anstrengende, men islamist er han trods alt ikke.

Malakians bemærker, at Khader turnerer medierne med historien om en stalker, der fik tilhold mod ham og en endelig dom for stalking. Malakians påstår bare, at det ikke passer. Den påståede stalker har angiveligt politiets ord for – på skrift – at hun hverken har tilhold eller dom for stalking samt en helt ren straffeattest.

Dokumenterne er offentliggjort på Malakians Facebook-profil – med overstregninger af personlige oplysninger. Khader glider i stilhed af på den del.

Det gjorde han dog ikke på Faizis og Marzouks beskyldninger om overgreb og truede med politianmeldelse. Det viste sig dog, at Khader, mod tidligere påstand, faktisk var blevet politianmeldt, og da sagen blev lagt ned, offentliggjorde han selv beviset i form af et brev om nedlæggelse af sagen.

Dokumentet var anonymiseret. Man kunne ikke se, hvem der havde sendt ham renselsen, ej heller hvem brevet var sendt til. End ikke dato. Den er ellers interessant. Khader modtog nemlig – ifølge ham selv – renselsen sidste fredag, men ventede helt til søndag med at offentliggøre den.

Al fakta må endnu stå hen i det uvisse – men skænderierne fortsætter for fuld udblæsning og i fuld offentlighed.

Sladderens natur kommer vi ikke udenom – uanset om det er gadekærets, opgangens, klassens eller arbejdspladsens.

Og her altså full blown galskab på første parket.

Rikke fik fred

Lad os blive i den kulørte verden. For jeg blev sgu helt rørt, da jeg læste, at Pia Kjærsgaard havde mistet sin lille gravhund, Rikke. Uden nogensinde at have haft en hund er jeg på det hold, der sidestiller dyr med mennesker – ja, jeg er røget i Disney-fælden. Og at den så ovenikøbet havde et rigtigt menneskenavn, Rikke, forstærker jo kun menneskefølelserne endnu mere. Rikke havde haft det skidt i nogle dage, var faldet et par gange, og så røg den i hundehimlen. Måske meget godt, vi ikke er så hurtige til at aflive mennesker, men Pia takker sin ven gennem 12 år, som fik en fin plads i haven i Gentofte.

Kom nu, Ree

Jeg fik til gengæld et godt grin, da jeg læste, at Karsten Ree med egne ord bliver godt gammeldags 'røvpulet'. Nu tror I sikkert, at det er af Janni, men der kan I tro om igen. Janni er en fredning mønsterkone til Karsten, når hun passer ham og hans helbred og serverer tyk sovs til den kogte medisterpølse – nej, det er 'Forsidefruer'-produktionen, der er lige så nærige som ham og ikke vil betale for hans medvirken, hvor han synes, han fremstår som en idiot. Jeg kan sgu godt få lidt ondt af ham, men jeg håber alligevel, at han orker en sæson mere som det 7. medlem. For han er faktisk den sjoveste!

Mary og Marie gør os alle til helte

Og så var jeg ved at skyde mig selv i hovedet, da jeg læste et utal dybfølte artikler om det usædvanligt hårde i, at hverken kronprinsesse Mary eller prinsesse Marie kunne fejre deres fødselsdage for bunken af venner, de måske har. Altså, det er da ærgerligt, men jeg kan altså godt blive lidt lang i masken, når kongehuset skal hyldes for de banaliteter, vi andre døjer med til daglig. Som for eksempel, at Mary er set køre sine børn i skole på en ladcykel. FLOT! At hun har været sammen med sine børn med på stranden. FLOT! At Marie har lavet mad. Og nu, at de ikke kunne fejre de 49 år med kæmpe fest. Hvis dette er heroisk, er vi alle helte.