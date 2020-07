Jeg er begyndt at se porno. Dels pornofilm og i særdeleshed de lidt kortere pornoklip, man kan finde på Pornhub.

Jeg er midt i 40'erne, så på den måde kan man med rette sige: Det var kraftedeme på tide.

Men jeg gav det faktisk allerede en chance i slut-90'erne, hvor Zentropas seneste selskab 'Puzzy Power' dukkede op i et forsøg på at producere porno til kvinder.

Det endte i et par enkelte film, blandt andet 'Constance' med Katja K, og jeg må være helt ærlig: Jeg faldt i søvn.

[nid:64797829]

Jeg fattede ikke ret meget af handlingen, og jeg manglede i den grad nogle closeups. Jeg ved ikke, hvad det var for en underlig fokusgruppe, man havde haft fat i, men det var, som om man troede, at kvinder i virkeligheden hellere ville se kunstfilm end modtagende oralsex og penetration.

Anyway, jeg fik en middagslur, og 'Puzzy Power' lukkede.

Efter at have set tv-eksperimentet 'Mor laver porno' på TV 2 forstår jeg måske alligevel godt problemet med at ramme kvinders nedre dele gennem skærmen.

Fem kvinder skulle lave manus til en pornofilm, hvoraf en af de sikkert velmenende mødre mente, at det skulle være noget med natur, mens en anden insisterede på, at der overhovedet ikke måtte vises kønsdele (nej, jeg ved ikke, hvad fanden hun tænkte på).

Det tænder hende simpelthen så meget bare at have en pik i hånden

På Radio24Syv blev jeg af omsorgsfulde kolleger rådet til at søge på en bestemt fetich på Pornhub – men uanset hvad jeg fandt, så syntes opskriften at være den samme:

En ikke alt for klog dame møder en eller to mænd, der gerne vil bolle med hende. Det kommer de forbløffende let til ved blot at rage lidt på hendes bryster – og det ender naturligvis i blowjob.

Damen er overdrevet liderlig fra det øjeblik, hun ser de to mænd, og får selv orgasme, da de kommer ud over hende. Det tænder hende simpelthen så meget bare at have en pik i hånden og se dem få udløsning – helst i ansigtet på hende selv.



En kollega her på avisen har en anden strategi. Hun har fundet sin favoritskuespiller, som hun ganske vist har en fornemmelse af er – eller har været – nazist.

Han hedder Owen Gray, og han kan sateme noget med damer, kvælningssex og ydelse. Men det meste af akten sidder man og tænker, hvorfor hans ene arm er tatoveret helt sort, og om der mon gemmer sig et par velvoksne svastikaer indenunder.

Jeg tror helt ærligt ikke, at jeg er specielt avanceret udi sex, men jeg må indse, at markedet ikke er blevet bedre siden 90'erne. Derfor holder jeg mig til tidligere kulturminister Jytte Hildens ord, da hun sammenlignede sport og sex:

»Det er sjovt at deltage i, men kedeligt at kigge på.«