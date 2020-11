Som nogen af jer måske ved, har jeg to børn. De er fem og syv år gamle, og ud over at råbe 'poop hole' og 'lortehul' (de er tosprogede) på de mest uhensigtsmæssige tidspunkter, så har de det også med at lyve.

De er ganske vist sindssygt dårlige til det, præcis som alle andre børn, men de er som sagt blot fem og syv år gamle, så meget kan tilgives.

Det kan det bare ikke, når det er voksne. Og det kan i den grad ikke tilgives, når det er vores politikere, der sveder på den der pinagtige karikatur-måde, som en del af os så vores fødevareminister, Mogens Jensen, gøre på TV 2 denne uge. Det er uværdigt – og det er ulækkert!

Ministeren blev derfor kaldt i samråd for at svare på helt banale spørgsmål, som selv mine ikke altid superbegavede børn ville kunne have svaret på: 'Deltog du i mødet med koordinationsudvalget, hvor det blev besluttet, at minkavlerne skulle slå hele landets bestand ihjel?'

(Var du med til Naomis femårs fødselsdag?)

'Hvornår blev du gjort bekendt med, at påbuddet om at slå hele landets bestand ned var ulovligt?'

(Hvornår skældte mor dig ud over, at du havde ødelagt hendes sko?)

Mens mine unger ville kunne svare 'ja' og 'lørdag', så nægtede Mogens Jensen at svare. Han nægtede simpelthen, som et mindre pattebarn, som en kriminel, som et uærligt menneske med en helt anden dagsorden end at tjene befolkningen.

Folket måtte vente, til en såkaldt 'redegørelse' bliver sat i gang og bliver færdig, gentog ministeren igen og igen. Og igen!

Undskyld mig, men hvad fanden bilder manden sig egentlig ind?

Hvorfor skal vi danskere betale for en redegørelse? Hvorfor kan minister Mogens Jensen ikke opføre sig ordentligt og bare freaking svare på helt banale og rimelige spørgsmål i et lovligt indkaldt samråd?

Hvorfor skal en hel redegørelse afklare, hvornår Mogens Jensen blev bekendt med de grundlovsstridige ulovligheder i nedslagtningen af raske mink?

Og endnu mere provokerende: Hvorfor nægter han at fortælle, hvorvidt han deltog i mødet med koordinationsudvalget, da beslutningen om nedslagtning blev truffet?

Hvorfor kan han ikke bare svare som et helt normalt og ordentligt menneske?

Nu er jeg tilfældigvis ikke idiot og forstår udmærket, at hvis man igangsætter en såkaldt 'redegørelse', så låner man tid – ikke mindst hos befolkningen, som om ni måneder er udmattede og videre i teksten og dermed ikke helt så oprørte over Socialdemokraternes vage bortforklaringer, der måske viser sig som direkte løgne i håbet om magtvedligeholdelse.

Men vær dog ærlig og tag et ministeransvar!

Farvel, Bundesen

Jeg blev sgu lidt trist, da jeg læste, at Michael Bundesen var død. 71 år gammel og med et par hårde sidste år. Han fik en blodprop i 2011, men det var kræften, der fik ham. Min egen far fik hjerneblødninger og sendte ham, ligesom Bundesen, i kørestol, og jeg blev mindet om, hvor skrøbeligt det hele er. Ingen kender dagen i morgen, og selv om vi nok ville blive skøre af at leve hver dag, som var det den sidste, så er det nok godt med en bevidsthed om, at livet er nu. Michael Bundesen levede et godt liv. Et succesfuldt liv. Et sikkert også sjovt liv. Men det blev sgu også lidt kort…

Goddag, Biden

Jeg blev faktisk også glad, da det gik op for mig, at Joe Biden skal være USA's næste præsident. Ikke fordi jeg synes, Trump har været en katastrofe – jo jo, han er lam at høre på og ligeglad med miljøet, men han har i det mindste ikke startet nogen krige, og nationalt kørte det vel okay indtil corona. Nej, det var Melania, jeg tænkte på. Hendes frihed. Det er vist ingen hemmelighed, at jobbet som førstedame ikke har været hendes yndlings, og nu kan hun sige skråt op til Washington og returnere til New York. Hun kan faktisk også sige kæmpe skråt op til sin mand, hvis hun ønsker det. Jeg har det lidt på fornemmeren…

Ikke imponeret

Jeg blev helt træt, da jeg læste, at 'indsatsen virker'. Ja, det er corona – og ja, smittetallet er nu en smule nedadgående. Stor overskrift. Men hvad fanden havde man regnet med? Selvfølgelig er det nedadgående, når man spærrer folk inde. Det er sgu da det nemmeste i hele verden. Luk lortet ned og fryd dig over virkningen. Jeg kunne nu godt tænke mig, at man var lidt mere effektiv. F.eks. i forhold til smitteopsporing, så man vidste, hvad og hvem der skal lukkes ned, og ikke den konstante skyden med spredehagl på alt fra restauranter og takeaway til minkdrab og alkoholforbud efter 22.

Jeg er med andre ord ikke imponeret.