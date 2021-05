Vi kender alle eventyret om den smukke unge kvinde med den lyse hud og hår sort som ibenholt.

Snehvide, der af en heks bliver lagt i søvn i 100 år og vækket af en prins, som kysser hende til live.

De fleste af os ville jo nok være mere end taknemmelige for at blive vækket efter årelang dvale – hvis altså ikke vores krop var totalsmadret af liggesår og muskelsvind.

Men det er jo hverken det faktum, at man ikke kan sove i 100 år uden at dø, eller at dværge i dag ikke bliver kaldt dværge, men 'små mennesker' eller 'mennesker med achondroplasi', der er problemet her.

Nej, det helt store problem er, at Snehvide bliver vækket af et kys – hun ikke har givet samtykke til!

Aktivister i USA er på den anden ende og vil have en større Disney-opsætning ændret, så slutningen ikke lærer børn, at man bare kan gå og rage og gramse på sagesløse eventyrfigurer. En prins kan ikke bare kysse en dame, der er venner med dværge og har været forhekset i 100 år!

Og det er jo bare de dumme amerikanere, der kan starte krænkelsesstorme på snart hvad som helst, ikk'?

Bortset fra, at det er det jo ikke. Den danske sang må heller ikke være en ung blond pige, Den lille havfrue er en racistisk fisk, og på Københavns Universitet kunne man ikke klæde sig ud med sombrero af frygt for at krænke for eksempel mexicanere.

Jeg vil virkelig ikke gøre mig til dommer over de mexicanske studerendes følelser, men tænker, at det var godt, at man ikke tog fat i pigerne i Skelbækgade, dengang jeg selv klædte mig ud til fastelavn.

Seneste påfund for at afværge en shitstorm er købmanden Spar, der åbenbart føler sig kaldet til at deklarere, at reklamefilmen med komiker Anders Grau er optaget, INDEN det blev pålagt befolkningen at bære mundbind i supermarkeder.

Man tror jo seriøst, at det er løgn. Det kan da ikke passe, at vi er blevet en befolkning af idioter, corona-betjente, krænkelsesparate tosser med alt for lidt mening med livet, der kunne finde på at rase mod DYBT uansvarlige Spar? Fordi vi leger ikke at kunne regne ud, at reklamen er et fiktivt univers og ikke virkelighed?

Og dog. Man ser det hver dag på Facebook, og jeg bliver hver dag mindet om, hvor dejligt glade mange landsmænd er for børnehavefabrikken.

Men kære venner: Anders Grau arbejder ikke i Spar. Han går ikke til tandlægen med kunderne eller sørger for flybilletter til deres sønner, så de kan komme hjem til jul.

DET ER EN REKLAME!

Vi er efterhånden en hån mod egen intelligens i det her land.

Jeg blev helt træt i masken …

da jeg så Enhedslistens Mai Villadsens seneste bedemandsselfie, hvor hun hulker over regeringens udlændingepolitik. Man kan jo undre sig over, hvorfor hendes parti støtter regeringen, men det gør det nu engang – men hold nu kæft, hvor skulle vores politikere i Facebook-fængsel, hver gang de sender deres forudsigelige selvportrætter ud på sociale medier med hule klynketekster om de mest banale og gratis omgange. Om det er leverpostejmadder med agurk, synd for fattige, synd for udlændinge, strammere love eller brok over Nemlig.com. GØR NOGET! Ikke kun på Facebook!

Og hovedet er stadig ikke holdt op med at ryste …

efter jeg så Salling Groups pinlige forside på magasinet Lime med 'Hele Danmarks Mette'. Så vidt jeg er orienteret, har Socialdemokratiet knap 35 procent opbakning i befolkningen – og det er flot. Men at lege, at hun er 'hele Danmarks Mette' med begrænsede pressemøder, konsekvent nægtende når der skal svares på konkrete spørgsmål, minkskandale, syrienbørn, corona-milliardlån m.m. – det er fandeme friskt nok. De må have grinet i skægget i presseafdelingen. Den slags brown nosing kan man ganske enkelt ikke betale sig for. Men okay. Det har også været en økonomisk fest for Salling Group med hele Danmarks nedlukning.

Og den gode nyhed i dag er …

at Anders Kirk Johansen har fået sin Suzuki op af søen og restaureret den klar til forårskørsel. Jeg forestiller mig, at især de klimakrænkede vil blive glade for denne lille krølle, eftersom mange mente, at han slet ikke måtte have hverken køretøj eller gods eller penge, når han var så uansvarlig at køre ræs på isen. Både politikere og almindelige borgere stod i kø til at frakende manden al sin ejendom, da de jo vidste bedst, hvordan man skal opføre sig. Især var problemet, at han havde penge. Nu har han altså brugt nogle af dem på at pudse bilen op, og vi kan alle gå trygt i seng.