Ordene faldt ud af en sammensnøret og småperfid mund, der tilhører prinsesse Isabella:

»Er du helt væk?«

Hun var åbenbart sur over, at nogen havde tilladt sig at misforstå, hvem der skulle gå hvorhen og hvornår, da hendes næsten lige så mutte storebror skulle konfirmeres.

Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvem der er helt væk, og hvem der ikke er helt væk i den familie, men jeg ved, at jeg med denne her klumme kommer til at fremstå som verdens største boomer.

Først og fremmest har jeg en sær fornemmelse af, at det er Isabella selv, der er helt væk og trænger til en tur tilbage til jorden – men min egentlige undren er over, hvordan de mange kongetro danskere reagerede!

Det var sjovt, lod mange forstå.

Hun er jo bare en almindelig teenager.

Og her hos B.T. blev prinsessens hidsighed mod mor Mary beskrevet som »enormt sødt«.

Hør her, venner; Det er altså ikke »enormt sødt«, når folk opfører sig som det, de nok er: møgforkælede og uopdragne. Det er i bedste fald bare pinligt. Og havde det været enhver anden overspenderet Hellerup-unge eller – endnu bedre – en indvandrer foran Københavns Byret, så havde det royale Danmarks dom sgu nok lydt anderledes.

Jeg tror, at vi alle er blevet grundigt bevidste om, at det er ufedt at være nummer to – måske endda decideret kvælende for ens liv og skæbne – men hvis ikke de unger selv skal kvæle institutionen kongehuset, så tror jeg, at de skal stramme gevaldigt op. For det er ikke »enormt sødt« at spørge sin mor, om hun er helt væk, foran hele den danske presse. Det er bare uværdigt. Og ikke kun for Mary, men for institutionen og familien, der efterhånden netop ligner enhver anden snotforkælet rigmandsfamilie fra Nordsjælland, der ikke aner, hvordan man opfører sig, fordi den har mistet enhver fornuft og kun går op i sejlads og andre banale sommertraditioner, der udelukkende har til formål at tilfredsstille fladpandede her og nu-behov.

Hun ville kandidere til på hovedet i seng uden aftensmad hjemme hos mig. Alt Imens jeg drømte om genindførelse af revselsesretten, bemærkede min anden boomer-veninde forarget.

Jeg er tilbøjelig til at give hende ret. Jeg er med på, at teenagere kan være langt ude – men at være ude af stand til at mobilisere bare 30 sekunder med nogenlunde selvkontrol, det er måske i virkeligheden det, der er helt væk.

Og ja, måske er det faktisk os selv, der er helt væk, hvis det her virkelig skal forestille at være cute.

Blachman dummer sig

Jeg kunne kun ryste på hovedet, da TV 2, her flere uger efter Zulu Awards, gik ud og undskyldte Thomas Blachmans opførsel, efter han var kommet med seksuelle tilnærmelser mod Tessa og i det hele taget rablede en masse small dick energy af om et pikløst samfund fra scenen.

TV 2 er for sent ude – og mosefundet Blachman skal seriøst til at passe sin egen penis og pleje sit selvværd.

Som ekstremt glad for mænd – og netop penis – må jeg bare sige, at de største, smukkeste og mest interessante af slagsen ikke er dem, der har behov for hele tiden at skrige det ind i hovedet på kvinder.

Det er bare ynkeligt.

Prinsen gemmer sig

Og så til den glade nyhed. Prins Andrew har mistet 47 protektioner. Ganske vist ud af 200, men det tegner da godt.

En kongehusekspert kalder det »meget alvorligt«, og det er jo netop det, der er det glædelige i denne sag. Man bruger hjernen, før man falder på røven.

For sandheden er jo, at man fra USAs side stadig forsøger at få Jeffrey Epsteins buddy til at stille op til afhøring – for selvom det britiske kongehus lovede at stille sig til rådighed, er det altså stadig ikke sket. Indtil da kan de sidste 153 organisationer for min skyld også trække sig. For der er sgu noget fishy, når man som 61-årig stadig gemmer sig i mors skørter.

Tilliden findes ikke

Og så må man sukke over næste genåbningsfase – der vel ikke er meget andet end, at man ikke skal vise coronapas på biblioteket. Resten skal debatteres igen til juni – altså, hvilken udfasning. For regeringen vil stadig bruge 100 millioner om dagen på kviktest, der har troværdighed, som vinden blæser, og vil pålægge private at tjekke pas, som var de regeringens forlængede lovarm.

Tillid? Den findes ikke. Heller ikke i skrivende stund, hvor 173 er indlagt på landsplan MED corona.

Hvordan man kan retfærdiggøre det, forstår jeg ikke. Men så længe vi ikke har en opposition, kan spørgsmålet blafre i vinden med kviktestene.