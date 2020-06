Husker du Rosa Parks? Den sorte borgerrettighedsaktivist, der 1. december 1955 i en bus i Montgomery, Alabama, nægtede at følge buschaufførens ordre om at vige sit sæde for at give plads til en hvid passager.

Chaufføren tilkaldte politiet, og Parks blev anholdt. En pænt syg historie kan de fleste af os vist blive enige om.

Og så alligevel ikke. I 2020 er vi i Danmark nemlig blevet begavet med Bwalya Sørensen. En kvinde, der kalder sin organisation Black Lives Matter Denmark og på imponerende vis kan samle 15.000 mennesker til demonstration i København for sortes rettigheder eller mod racisme.

Sagen fejler jo ingenting, så langt så godt, men pænt fucked up bliver det, når Sørensen fra en scene midt i København kommanderer hvide ned bagest – altså hvide mennesker, der støtter hendes sag.

Der er sgu ingen tilgivelse hos Sørensen

Og helt og aldeles fucked up bliver det, når dele af samme dumme flok står og jubler, sorte som hvide.

Hvad fanden jubler de over? At man opfører sig racistisk under en antiracistisk demonstration? Er der andre end mig, der kan se idiotien?

Ret beset burde Bwalya Sørensen meldes til politiet for racisme. Hun lader til at diskriminere hvide mennesker, udelukkende fordi de er hvide, og deres forfædre potentielt har behandlet sorte skidt.

Det kaldes arvesynd.

Jeg har lyst til at sige 'luk røven, Bwalya!'

Du kender det måske fra kristendommen, men det er stadig dumt, og eneste formildende omstændighed er Jesus, der trods alt døde for de kristnes synder. Men der er sgu ingen tilgivelse hos Sørensen. Hun er bare hadefuld.

Præcis som Paludan prædiker hun polarisering. Præcis som Paludan bruger hun den meste af sin vågne tid på at prædike had mod en befolkningsgruppe, svøbt ind i omsorg for en anden.

At være vred over historien er sgu på sin plads, at ville gøre verden til et bedre sted for sorte er en vigtig sag, men at lade den hvide masse indhylles i arvesynd er bare hjernedødt.



Ud over idiotien i at diskriminere sorte på grund af deres hudfarve, så er det altså ikke mindre idiotisk, når man raser over hvide mennesker, fordi de er hvide.

Ud over at hun potentielt smadrer de sortes sag med sin rendyrkede racisme, så er jeg i øvrigt spændt på smittetallet om to uger efter måneder, hvor man ikke har kunnet deltage i sine kæres begravelser, har levet i isolation, mistet job, pensioner og livsværker. Men det vil Bwalya og hendes hangarounds skide på.

Jeg har lyst til at sige 'luk røven, Bwalya!' Og det er ikke, fordi hun er sort. Det er, fordi hun er racistisk og egoistisk i sine udtalelser og handlinger.