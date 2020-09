Så nåede vi den dag, hvor Peter Madsen savnede opmærksomhed og forsøgte sig med endnu en forvreden sandhed i jagten på det, jeg har mistænkt for selvtilfredsstillelse ved rendyrket manipulation.

Problemet her er flere, så lad os tage dem fra en ende af.

Det ene er, at kun en idiot tror på hans stupide forklaring, der i bund og grund lægger skylden for det brutale mord over på Kim Wall selv: Ifølge Peter Madsens seneste forklaring stillede Kim Wall nemlig en række spørgsmål, der var så ubelejlige, at han åbenbart ikke så anden vej end at slå hende ihjel. Som han ordret siger:

»Hun besad altså en evne til at se ind i nogle meget centrale problemer og røre ved dem. Og ved at gøre det, så rørte hun ved en landmine, og den eksploderede og var ved at slå os begge to ihjel.«

Jeg har altså endnu til gode at slå en eneste af dem ihjel

Mordet var altså spontant, påstår han. Han blev overrumplet – af hende.

Heldigt for ham sprang 'landminen' dog kun i ansigtet på hende.

Ud over at politiets efterforskere allerede har bevist, at det ikke var et spontant drab, eftersom ubåden var fuld af helt særlige remedier, der ikke hører sig til en ubåd, men netop blev indkøbt til drabet, så er det altså dybt foruroligende, hvis nogen skulle tro på, at en halv-almindelig mand skulle dræbe en fremmed kvinde på så bestialsk vis, bare fordi hun gik lidt for tæt på.

Personligt har jeg ikke tal på, hvor mange irriterende typer der i løbet af en almindelig dag stiller mig irriterende spørgsmål, men jeg har altså endnu til gode at slå en eneste af dem ihjel.

Vi andre er bare tilskuere i hans cirkus

Det andet ret store problem er, at vi skal underholdes med hans seneste påfund på tv.

Hvis nu der var en gran af sandhed i noget som helst, kunne det måske retfærdiggøres for forståelsen af det uforståelige. Problemet er bare, at det igen lader til at være løgn – og at man ved det – og at eksperter i programmet fastslår hans fortsatte manipulerende adfærd, som vi så leger, at vi tager alvorligt ved at broadcaste ham.

Jeg ved ikke, hvad det gjorde ved dig at se Peter Madsen smøre ansvaret for mordet af på offeret selv, men hans dumme pseudo-indrømmelse bliver en slags lørdagsslik, som alle med en IQ over 63 forstår er en stor fed løgn, så den eneste, der vinder noget her, er Peter Madsen med sine yderligere '15 minutes of fame'.

Vi andre er bare tilskuere i hans cirkus.

Med min trods alt danske tilgang til det meste af verdensbilledet er jeg som udgangspunkt modstander af dødsstraf. Men en gang imellem kan jeg blive så træt af 100 procent ubrugelige og værdiløse skabninger, at de for min skyld kunne gå til i glemslen.