Så er Jeppe Kofod-sagen nået til Rusland. Det var vel bare et spørgsmål om tid, før sagen ramte udlandet, eftersom omdrejningspunktet trods alt er vores udenrigsminister.

I programmet '60 Minutes', der bliver sendt på russisk stats-tv, blev Kofods gamle sag nævnt i forbindelse med en diskussion om voldtægter, og den russiske politiker Aleksej Zjuravljov, der leder det nationalkonservative parti Rodina og sidder i det russiske parlament, sagde i tv-programmet:

»Den danske udenrigsminister voldtager en 15-årig pige fra partiet, og han siger bare undskyld, og så er det det. Der sker absolut intet andet.«

Vi ved retfærdighedsvis ikke, om Kofod har voldtaget nogen. Han er i hvert fald ikke dømt for voldtægt, al den stund sagen aldrig blev anmeldt. Daværende DSU-formand Jacob Bjerregaard tog ned for at sige undskyld for Jeppe, og familien valgte dengang ikke at gå videre med sagen.

Aleksej Zjuravljov er kendt for at fyre lidt af hvert af, også om Danmark, men jeg kan da umuligt være den eneste, der har siddet og ventet på, hvornår denne historie ramte det store udland.

For at have sex med en pige på 15 år, som endda har været i skolepraktik hos Socialdemokratiet, og som i B.T. er blevet beskrevet som ulykkelig og grædende, er ikke lovligt i ret mange lande.

I USA ville han blive dømt som pædofil. Han ville få en årelang straf og have børnemishandler og/eller pædofil stående på sit straffeattest. I en del stater ville han, hver gang han flyttede bopæl, skulle gå rundt i kvarteret og ringe dørklokker og forklare sine naboer, at han er pædofil.

I USA har man dømt Weinstein for en række sexkrænkelser mod kvinder med omdrejnignspunkt i MeToo. Man er i fuld gang med at optrevle Jeffrey Epsteins forhold, der også strækker sig mange år tilbage, og med kvinder langt ældre end 15 år.

Selv i England har dronning Elizabeth måttet fratage prins Andrew alle hans forpligtelser, da han beskyldes for at have haft sex med en 17-årig, leveret af hans gode ven Jeffrey Epstein.

Hvad er strategien mon, når vores allierede hører om sagen? Man kan sige 'fuck Rusland', men ikke desto mindre må man forholde sig til, at blot fordi pigens familie valgte ikke at anmelde sagen, så ser det til evighed sært ud, at landets tredjeøverste repræsentant – næst efter dronning og statsminister – har en så klassisk og brutalt beskrevet MeToo-sag hængende over sig, som danskerne vil have forklaring på, og som statsapparatet bruger tid og ressourcer på at lægge ned med trusler for at tie.