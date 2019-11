»Slap lidt af.«

Radioværten Ditte Okman forstår ikke, hvorfor så mange er forargede over folk, der bruger botox.

Selv får hun botox-behandling cirka fire gange om året, afslørede hun i B.T. Live torsdag.

»Jeg tænkte lige for et par dage siden, at det var på tide at hive fat i min botox-pusher.«

Det er sgu da underligt at blande sig i Ditte Okman

Ditte Okman, hvis radioprogram 'Det vi taler om' rykker fra den nu lukkede radiokanal Radio24syv til B.T., er aktuel med en ny bog, '#tyndogrig'.

Her kommer hun blandt andet med en opsang til kvinder, der forarges over andre kvinder, der bruger botox:

'På samme måde skal andre kvinder også holde op med at pådutte kønsfællerne deres egne skønhedsidealer. Som fx den kollega, der gennem det pænt store kontorlandskab på Radio24syv skreg til en anden kvinde, at hun ALDRIG måtte få skudt botox i ansigtet. »Det er både grimt og unaturligt! ALDRIG!« skreg hun med lige dele angst og hysteri, som var der en pædofiliring, der var ved at få fat i hendes datter på nettet.'

På B.T. uddybede 44-årige Ditte Okman sin holdning.

Kunne du finde på at bruge botox?

»Det er sgu da underligt at blande sig i. Skulle jeg så også begynde at blande mig i dit tøjvalg, eller hvor meget makeup du bruger? Nogle gange skal man bare lade folk være.«

»I USA er det på en eller anden måde et statussymbol at få en ansigtsløftning, eller nogen vil ligne en kat. Hvis de elsker det, skal de da gøre det. Jeg vil ikke ligne en kat, men dem, der vil det, skal bare gøre det.«

Der er nemlig grænser for, hvor langt hun selv vil gå.

»Jeg har set kvinder, der ikke har nogen mimik. Og man taler om, at det er et problem, at nogle mødre er så frosne i ansigtet, at deres børn ikke kan aflæse, om hun græder eller griner. Men man skal slappe lidt af. Der er altså en mellemting, hvor man lige kan friskes lidt op,« fortalte hun og forklarede, hvorfor hun overhovedet bruger botox:

Hvorfor ikke bare få noget, der virker? Ditte Okman

»Jeg synes, det er pænere. Der er mange, der går ud og bruger enorme summer på dyre cremer. Hvis du skal have en god ansigtscreme, koster det 500-600 kroner. Nogle koster 2.300 kroner. Det er sygt mange penge. Og jeg har erfaret, at det ikke virker. Hvorfor ikke bare få noget, der virker?«

Hun har dog intet imod, hvis folk vælger at lade naturen gå sin gang.

»Om man vil have rynker eller botox, må man selv bestemme. Min mor gjorde en stor dyd ud af ikke at gå med bh. Og hun havde lange hår under armene. Det skal man bare gøre.«

»Jeg har bare ikke lyst til at have lange bryster og lange hår under armene. Så jeg går med bh og fjerner hår under armene.«