Hvis man gik og troede, at 2020 og 2021 var helvedes år, og 2022 måtte bringe ro, glæde og frihed, så blev skuffelsen brav.

For ligesom vi besluttede, at covid-19 alligevel ikke var farlig, lige som vi skulle ud og slikke hinanden i ansigterne på natklubberne, var en del af dem konkursramte, og vi har jo faktisk slet ikke råd til at gå på natklub.

Inflationen ramte verden, Rusland invaderede Ukraine, og det betyder åbenbart varme- og elregninger, der sluger det meste af en sygeplejerskes løn, smør til knap 35 kroner, selv bunken af skrammel i Tigerbutikken priskonkurrerer pludselig med Illum.

Jeg var seriøst målløs, da jeg i december skulle købe kalendergaver til mine to børn. Jeg tror, jeg laver dem selv til næste år, det gør de alligevel også.

I dansk politik kunne katastrofetalerne derfor fortsætte ufortrødent – de lader også til at falde statsministeren dejligt naturligt. Det eneste tidspunkt Mette Frederiksen ikke så katastrofeblink for øjnene, var da hun skulle vurdere egen rolle i minkskandalen.

Den havde hun ikke noget med at gøre, men hun ville gøre det igen, og hendes tro væbner, Barbara Beatrice Bertelsen, slap med en advarsel og en bonus.

Pape ser nok også tilbage på et lidt nederen år. Han blev skilt fra Josue, for det var ikke bare Ekstra Bladet, der ville registrere jøder, som Pape ellers beskyldte dem for – næ, det var Papes mand, der levede en forvrænget virkelighed og Pape, der ikke kunne navigere i ren benovelse over at møde tvivlsomme statsmænd i Den Dominikanske Republik, der bedst er kendt for en diktatorisk historie og siden et korrupt demokrati. Den konservative leder lærte – måske – i 2022, at der nok er en grund til, at ministerierne planlægger statsmøder, og ikke ens kæreste.

Mette Thiesen blev smidt ud af Nye Borgerlige, fordi hun har en voldelig kæreste, der ved flere lejligheder har truet en af partiets ansatte, der havde formastet sig til engang at danne par med Thiesen. Partiets top var rasende over, at hun havde medbragt manden til partiets valgaften på Christiansborg, hvor han endnu engang gik balalajka.

Jeg vil anbefale manden noget seriøst “anger management terapi” og Mette at få benene på nakken, men det er alligevel nyt for mig, at man bliver dømt for ens partners adfærd (?) – især hvis ens politiske venner rent faktisk bekymrer sig om hendes velvære, som Vermund påstod, men især, når voldsmanden jo aldrig var blevet lukket ind på Borgen, hvis ikke han var blevet inviteret til valgfesten af Nye Borgerlige selv.

Og apropos fest, så lærte verden, at kvindelige politikere ikke skal more sig med sang og cigaretter. Var det i Iran? Nope, det var i Finland, at Sanna Marin både måtte undskylde OG tage en narkotest, fordi hun havde formastet sig til at danse til en privatfest. Verden er vild.

2022 var ikke noget nemt år for Kongehuset Foto: Philip Davali Vis mere 2022 var ikke noget nemt år for Kongehuset Foto: Philip Davali

KONGEHUSET



Hvis du har haft et konfliktfyldt år med familien, så fortvivl ej. Selv Kongehuset fik hængt deres møgbelortede undertøj til offentlig skue, og her taler vi ikke bare bremsespor, men god gammeldags diarré!



I sagen om de grove mobberier og seksuelle krænkelser på Herlufsholm mindede Kongehuset os om, at der jo var masser af børn, der havde en vidunderlig tid på skolen, og deres to ældste børn ville jo så gerne gå på skolen, og så kunne Mary og Frederik altså sagtens acceptere og blåstemple den kultur – de var jo bare almindelige forældre, måtte vi forstå.



Det er altid belejligt at kunne lægge kronen, når den strammer. Og kulturen passede som hånd i handske, kunne vi se, da yngstesøn og børnebørn blev puffet ud.



Jeg troede, hele den absurde tanke om kongehus gik ud på at være født ind i rollen, for livet, og de derfor var noget helt særligt. Men det var de så ikke – man kan åbenbart bare smide dem ud med et snuptag. Det er noteret – en nu absolut sært udvandet institution, helt uden kerne.

Det var i år, at prins Charles blev konge af England Foto: VICTORIA JONES Vis mere Det var i år, at prins Charles blev konge af England Foto: VICTORIA JONES

KONG CHARLES



Dronning Elisabeth døde i en alder af 96 år, og Kong Charles kom endelig til fadet.



Jeg behøver vist ikke nævne, hvilken tosseanstalt han forsøger at navigere i med en skrøbelig søn, en ægte Hollywood-frue og med dejlig indblanding fra både Oprah Winfrey og Netflix.



Værdighed i kongehuset? Not so much.

Will Smith, da han slog Chris Rock i ansigtet under Oscar-uddelingen Foto: Scanpix Vis mere Will Smith, da han slog Chris Rock i ansigtet under Oscar-uddelingen Foto: Scanpix

WILL SMITH, KANYE WEST, JOHNNY DEPP, ELON MUSK



I USA fyrede de den også af i 2022. Året startede med en Will Smith, der forregnede sig, da han skulle lege ridderlig over for sin kone, men endte som simpel voldsmand, helt ude af trit med tidsånden. Selv i Hollywood er man blevet enige om, at vold ikke er sejt.



Og det måtte Kanye West også mærke, da han spyede trusler mod ekskonens nye kæreste og hyldede Hitler. Til gengæld formåede Johnny Depp og Amber Heard at gøre deres egne voldsepisoder til ren underholdning, i prime time. Hele verden så med, live, mens de to a-celebs rullede deres alkohol- og stofmisbrug ud, garneret med flaskekasterier og afføringsritualer.



Og året slutter af med en Elon Musk, der er ved at smadre sit seneste køb, Twitter, indefra, med præcis samme censur, som han opponerede mod, da han købte mediet. Det er lige så dumt følge, som abortforbuddet i adskillige amerikanske stater.