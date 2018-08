Debatindlæg af Troels Mikkelsen, økonom

Kære Anahita Malakian

Jeg ved ikke, om du læser dette. Jeg har fulgt den seneste debat vedrørende dine mange sexpartnere, og jeg forstår, at du for nogle dage siden meddelte, at du var ude af stand til at svare på de mange kommentarer, som dit oprindelige indlæg har affødt. Forståeligt nok, og hvis du ikke svarer på dette indlæg fra mig, kan jeg godt leve med det.

Du bryder dig muligvis ikke om sammenligningen, men da jeg læste dit indlæg, kom jeg straks til at tænke på Donald Trump. Vi kan vel alle huske, at han under valgkampen op til præsidentvalget i USA i 2016 blev afsløret i en ret kompromitterende samtale med en ven, hvori han sagde noget i retning af, at han kunne få alle de kvinder, han havde lyst til, fordi han var den, han var.

I samtalen, der havde fundet sted omkring ti år tidligere, sagde han endvidere: »Grab 'em by the pussy!« (oversættelse overflødig).

Uden at kende dig i øvrigt tror jeg, at der er mange forskelle på dig og på den præsident, som USA desværre blev belemret med for halvandet år siden. Det håber jeg i hvert fald. Men jeg ser én afgørende lighed, nemlig en tilbøjelighed hos jer begge til at udstille jeres seksuelle kapacitet for den undrende offentlighed.

Jeg tror desværre, at du har skudt dig selv i foden med dit sikkert velmente - men i mine øjne misforståede - forsøg på at understrege dit køns berettigede ønske om at blive vurderet på lige fod med hankønnet. At have nøjagtig de samme rettigheder som mænd - en fundamental menneskeret, som jeg på ingen måde vil bestride.

Jeg kan kun tale for mig selv. Og i tiden op til det kommende folketingsvalg vil jeg være aldeles ligeglad med såvel mandlige som kvindelige politikeres mulige seksuelle eskapader. Det, som interesserer mig, er den politik, som de samme politikere hævder at ville føre.

Og det er det - og ikke noget som helst andet - der afgør, hvor jeg vil sætte mit kryds.