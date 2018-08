Debatindlæg skrevet af Jonathan Løw, iværksætter, direktør og foredragsholder

For nylig har to kvindelige danske iværksættere været ude og kritisere den danske arbejdsmoral. Først kritiserede modedesigneren Ilse Jacobsen nogle danskere for at melde sig syge uden grund, og derefter udtalte smykkedesigneren Mai Manniche, at vi har en 'syg sygekultur'.

Jeg har stor respekt for begge kvindelige iværksættere, og jeg forstår godt, hvor de kommer fra. Når en af Mai Manniches medarbejdere har løjet sin farmor død, så er det naturligvis ikke i orden. Det kan der ikke være to meninger om.

Har du meldt dig syg uden at være det?

Alligevel har jeg nok en lidt anden holdning til tingene end de to dygtige iværksættere. Jeg kan huske, at dengang jeg gik i folkeskolen, havde jeg en til to faste pjækkedage fra skolen om måneden. Det var min højtelskede mor, der meldte mig syg, og nogle gange skrev hun direkte i min kontaktbog, at vi skam ikke havde været syge, men blot havde haft brug for og godt af en dag derhjemme.

Jeg skal i den forbindelse indskyde, at jeg gik ud af både folkeskole, gymnasium og universitet med et gennemsnit på over 10 på den gamle skala, så jeg skulle ikke mene, at jeg taget varig skade på karakterfronten.

Når jeg tænker tilbage på de hjemmedage, så var de fantastiske. Kvalitetstid sammen med min mor. Råhygge. Film. Computerspil. Et tiltrængt afbræk fra en meget strømlinet hverdag, hvor jeg samtidig dyrkede elitesport og derfor havde et yderst skemalagt og struktureret liv.

Debatten omkring arbejdsmoral mindede mig også om et begreb, man har i bl.a. England og USA, hvor jeg har drevet virksomhed: 'duvet days.' 'Duvet days' bliver nogle gange kaldt 'throwing a sickie,' og ideen er, at man som medarbejder kan tage en fridag med meget kort varsel. Det er ikke det samme som en pjækkedag, men det er noget, man f.eks. kan bede om, hvis man har været ude og drikke lidt for tæt og ganske enkelt ikke orker at møde ind næste morgen.

Erfaringerne fra begge lande viser, at det modvirker pjæk ganske markant. Den samme positive effekt på medarbejdernes arbejdsmoral oplever de danske og internationale virksomheder, som indfører firedages arbejdsuger, samt generelt de arbejdspladser, som ligger i toppen i målingerne over Danmarks bedste steder at være ansat.

Derfor kan jeg ikke lade være med at tænke på, at hele snakken omkring pjækkeri ikke kun er et spørgsmål omkring arbejdsmoral. Det handler også om, hvorledes kulturen er på den arbejdsplads, der er tale om.

Hvis jeg skal tage afsæt i de fem virksomheder, jeg selv har startet, så har vi aldrig haft et problem med pjæk. Vi havde en udfordring en overgang med stress, og det var et ledelsesspørgsmål, fordi bl.a. toplederen (undertegnede) selv var utrolig stresset og lod det 'smitte' nedad i organisationen.

Dermed fratager jeg ikke medarbejderne ansvaret fuldstændig, for jeg forstår som sagt godt, hvor Ilse Jacobsen og Mai Manniche kommer fra. Omvendt har jeg det nok også sådan, at jeg faktisk ikke ville gå ud af mit gode skind, hvis en af mine medarbejdere tog en pjækkedag i ny og næ.

Jeg har ansat dem, fordi jeg tror 110 procent på dem, og jeg ønsker ikke at måle dem på det antal timer, de bruger på kontoret. Jeg ønsker at se på, om de skaber de resultater, vi har stillet op i fællesskab. Så længe de gør det, så skal de sgu bare ta' sig en pjækker i ny og næ. Jeg tror ikke, at nogen tager skade af det. Tværtimod!