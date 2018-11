Mobning. Manglende sociale kompetencer. Søvnproblemer. Konsekvenserne af børns stigende forbrug af digitale medier er mange og alvorlige.

Forældre skal derfor i højere grad blande sig i deres børns færden på internet og sociale medier. Det mener Lykke Møller Kristensen, der er forfatter til ‘Dit digitale barn har brug for en voksen’.

»Vi har i mange år skabt en fortælling om, at vores børn er digitalt indfødte, der lynhurtigt kan ‘swipe’ og downloade. Men selvom de måske rent teknisk mestrer det, så viser det sig jo, at der er nogle ting, de ikke kan finde ud af. Som f.eks. hvordan man kommunikerer med sine kammerater online. Dér har vi ikke opdraget vores børn godt nok,« siger Lykke Møller Kristensen, hvis bog for nylig er udkommet.

Budskabet er, at de voksne langt fra er gode nok til at opdrage deres børn digitalt. Derfor skal de blande sig i, hvad der foregår, når barnet er online.

Ikke blot ved nøjes med at opstille regler om skærmtid, men ved nysgerrigt og interesseret spørge ind til Snapchat, Youtube og kommentarer på sociale medier som f.eks. Facebook eller Instagram.

»Hvis vi løbende taler med vores børn, kan vi lettere opdage, hvis de har fået en sur besked, deler billeder af hinanden, eller ser videoer på Youtube, som de ikke bør se,« siger Lykke Møller Kristensen.

Op mod 95 pct. af de 3-12-årige danske børn har adgang til en tablet, og mere end 90 pct. har adgang til en tablet, viser tal fra DR Medieforskning.

Læg dertil, at halvdelen af alle 11-årige bruger mindst to timer på skærmen dagligt.

Spørger du ikke nysgerrigt ind til, hvad dit barn foretager sig på sociale medier, risikerer du, at det lukker sig selv ind i en hemmelig verden, du ikke har adgang til. Foto: Kasper Palsnov

Når den digitale opdragelse kan være svær at gribe an, skyldes det bl.a., at den digitale verden er mere skjult end den virkelige.

»Når børn leger i skolen eller i deres fritid, spørger vi jo altid, hvordan det er gået. Det samme skal man også gøre med telefonen. Så vi viser dem, at den digitale verden er en lige så stor del af deres opdragelse, som den der ligger udenfor,« siger hun.

Konsekvensen kan nemlig være, at børnene allerede fra de er ganske små risikerer at begrave sig i en hemmelig verden, hvor de kan være enormt sårbare uden en voksen.

Forstået på den måde, at de måske ikke selv er i stand til at overskue og reflektere over konsekvenserne ved f.eks. at håndtere en konflikt online, der måske skulle have været taget ‘face to face’

Lykke Møller Kristensen. Foto: Henrik Bjerre.

Lykke Møller Kristensen anerkender, at det kan være svært og akavet at blande sig i en ellers lukket verden.

Men hvis man spørger generelt for frem at spørge direkte til barnet selv, kan det være en måde at få adgang på.

F.eks. kan man spørge om, hvorfor nogle får 'likes' og andre ikke gør, eller hvordan det foregår, når flere spiller på samme server på samme tid.

»Så får man mulighed for at se, hvad der foregår. Man kan jo ikke opdrage digitalt uden at vide noget konkret om det,« siger hun.

Ekspertens fire vigtigste råd 1) Vis interesse og nysgerrighed Sørger du for at virke nysgerrig og interesseret i, hvad dit barn laver på de sociale medier, er der større chance for, at dit barn taler med dig om, hvad der foregår, når det er online. Spørg f.eks. Interesseret i, hvordan man laver en kode, fremfor at spørge ‘har du styr på dine koder?’ Du kan også lettere opdage, hvis det f.eks. bliver udsat for mobning. Spørg f.eks. ‘Blev du ked af den kommentar?’ - frem for at spørge, om det har været udsat for mobning. 2) Sæt rammer og regler, og kommuniker og fasthold dem tålmodigt Sæt regler og rammer, så barnet ikke selv bestemmer, hvor længe skærmtiden skal vare og hvilke hjemmesider de må besøge. Vær forberedt på, at det kræver tålmodighed, før børnene forstår og følger reglerne - især, hvis du ikke tidligere har haft regler. 3) Gennemgå privatlivsindstillinger For at være sikker på, at dit barn ikke bliver udnyttet, når det er online, kan det være en god ide at I sammen gennemgår privatlivsindstillinger på sociale medier og på computeren generelt. Tal evt. også sammen om deling af koder. 4) Vær et godt eksempel Hvis du gerne vil have, at dit barn skal lægge telefonen fra sig ved fx spisetid eller sengetid, er du nødt til selv at være et godt eksempel. Det betyder ikke, at du selv fuldstændig skal droppe telefonen, da du også som voksen har nogle privilegier - men tænk generelt over, at dit barn spejler sig i, hvad du gør. Kilde: 'Dit digitale barn har brug for en voksen' af Lykke Møller Kristensen.

Sådan kan du opdrage dit barn digitalt Det er nemmere at vejlede og bevæge barnet i den ønskede retning, hvis man har en god dialog, end hvis man blot afviser barnets begejstring. Erstat derfor dine fordomme med dialog og nysgerrighed: Sig ikke: Hvorfor bruger du dog tid på at sende meningsløse billeder?

Hvorfor bruger du dog tid på at sende meningsløse billeder? Sig istedet: Hvad går det egentlig ud på, når du sender billeder så ofte?

Hvad går det egentlig ud på, når du sender billeder så ofte? Sig ikke: Du skal ikke gå op i likes. Det er sådan noget ydre noget. Der må være noget, der er vigtigere end like!

Du skal ikke gå op i likes. Det er sådan noget ydre noget. Der må være noget, der er vigtigere end like! Sig istedet: Har du fået et like? Ej hvor spændende. Må jeg se. Når børn og voksne sammen gennemgår en situation eller information igen og igen, får barnet mulighed for at lære i tryghed og stille spørgsmål. Deres verden bliver mere synlig, og de oplever, at det ikke er en verden, de kan have for sig selv og ikke skal opdrage sig selv i. Kilde: ‘Dit digitale barn - har brug for en voksen’ af Lykke Møller Kristensen.