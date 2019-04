Er du én af dem, der er lige ved at brække dig over den overfladiske og ligegyldige, amerikanske valentinsdag, så hæng lige på…

For faktisk handler valentinsdag langt mere om romerske frugtbarhedsfester end om amerikanske idéer – og i sit udspring var det alt andet end en kedelig dag!

Ja, jeg ved det da godt. Man kan godt blive lidt træt af alt det amerikanske valentins-pjat med lyserøde balloner, hjerter og røde roser. Men i sin oprindelige form handlede valentinsdag om både erotik, frække aftaler og masser af kærlighed – og den slags er aldrig helt skidt.

I det gamle Rom var den 14. februar den officielle start på foråret. Her ærede man guden Juno, der var dronningen over alle de romerske guder, og som repræsenterede ægteskabet og kvinden.

Herefter foregik der så en parring – ja, man tror det er løgn, sikke en fest, de har haft

Dagen stod i kærlighedens OG promiskuitetens navn, og det gik ikke stille af sig.

Efter at præsterne havde ofret en hund og en ged og skåret gedeskindet i strimler, gik festen for alvor i gang. Strimlerne blev dyppet i offerblodet, og mændene løb herefter rundt i byen med de blodige stykker svingende over deres hoveder, mens de klaskede strimlerne på de kvinder, de kom mødte. Og det var faktisk lidt af en ære at få et klask; ikke mindst fordi det ville gøre en mere frugtbar.

Derudover lagde kvinderne deres navn i en stor urne, og byens ungersvende fik så lov at trække et navn hver. Herefter foregik der så en parring – ja, man tror det er løgn, sikke en fest, de har haft. Men det skulle efter sigende have ført mange forelskelser og giftermål med sig.

Valentinsdag startede altså som en romersk swingerfest, så det er måske ikke så mærkeligt, at de kristne ikke brød sig synderligt om disse traditioner, og så snart de fik muligheden for det, fik de ændret fokus til det mere ærbare, som vi også kender i dag.

DET er en skam!

Men hvorfor bruge tid på Valentins dag i dag, når den endda er kommet så langt væk fra dét, der var engang? Jamen, hvorfor ikke?

Om man kan lide dagen eller ej, så giver den en anledning til at gøre noget ekstra ud af at vise sin kærlighed til hinanden.

Jamen, det gør vi da hele året, er der så nogen, der siger. Tillykke med det. Men så er I nogle af de få.

Min erfaring er nemlig, at det er langt de færreste, der reelt bruger tid på at planlægge eller i det hele taget fejre og overraske kæresten med noget vildt romantisk.

Ja, jeg vil faktisk være så grov at sige, at hovedparten af os måske endda ligefrem forsømmer at sætte ind på romantik-kontoen!

Og DET er en skam!

Kærlige følelser kommer oftest af kærlige handlinger, og derfor kan jeg ikke andet end at råbe højt hurra for valentinsdag og opfordre til, at man giver denne dag en plads i ens kalender – eller i det mindste bruger dagen som et hint til at få noget andet romantisk i kalenderen, der ikke nødvendigvis er den dag, hvis man nu ikke kan døje den.

Sidder du i et parforhold, hvor du eller din partner måske har lidt svært ved at mærke, at I elsker hinanden, så er valentinsdag en oplagt mulighed for at give hinanden ekstra opmærksomhed. Og nej, det behøver ikke at handle om at købe blomster eller chokolade, hvis du ikke er til den slags.

Man kan fejre kærligheden på mange måder: Små breve, en kærlig mail i løbet af dagen, en spontan tur på stranden eller en massage om aftenen, når ungerne er gået i seng.

Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænsen for, hvordan du vil vælge af fejre kærligheden – og helt ærligt: Kærlighed kan ikke fejres for meget!