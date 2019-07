Sommerferien er sikkert godt i gang for de fleste, og som altid kender jeg nogen, som skal en tur til USA. Juhuu, tænker jeg altid. Og åh nej. Jeg håber selvfølgelig, at de får en god ferie, og at USA viser sig fra sin gode side og ikke sin dårlige.

Jeg giver dem altid lidt gode tips med på vejen. Dem skal I andre selvfølgelig også have.

Jeg altid fortæller dem altid, at de skal være forberedte på, at amerikanere elsker at snakke med fremmede. Det er ikke unormalt at finde sig selv i en samtale med en af dine medshoppere i køen hos Walmart, Whole Foods eller Taco Bell om dine lækre sko, hvis det er en kvinde, eller om din fede fodboldtrøje, hvis det er en mand.

Det er man slet ikke vant til her i Danmark, hvor det anses for at være god stil at holde sig til sin egen lille privatsfære. Hvad vil de? spørger du måske dig selv, når amerikanerne henvender sig uopfordret.

Det eneste, du behøver at gøre, er også at være venlig

Svaret er ofte: Ingenting. De vil bare gerne være venlige og give dig lidt mentalt solskin med på din vej.

Når de så kan høre, at du nok ikke er fra USA, kommer spørgsmålet: »Where y’all from?« selvom de nok ikke vil være helt klar over, hvor Danmark ligger. »Is that in Europe?« er ofte det næste spørgsmål.

Ja. De færreste amerikanere får 12 i geografi. Men helt ærligt, vil du kunne placere Ohio, Iowa eller Idaho på et kort over USA? De tre stater har tilsammen ligeså mange indbyggere som Sverige og Schweiz. To lande, som amerikanere for øvrigt ofte forveksler.

Når du så har oplyst din venlige medshopper, at du er europæer, så vil de måske dele deres egne europæiske rødder med dig, lige meget hvor langt tilbage de skal for at finde dem. De vil måske informere dig om, at de i bund og grund er svenskere. Deres tiptiptip…oldefar som immigrerede i 1910 hed i hvert fald Gösta, og familien har bagt svenske pandekager til jul lige siden.

Amerikanerne fortæller gerne om deres holdning til Trump

Nogle vil også fortælle dig om dengang, de mellemlandede i Cork, Irland og spørge, om det er tæt på, hvor du bor.

Det eneste, du behøver at gøre, er også at være venlig og ellers bare nyde samtalen. Den er alligevel overstået, så snart det blive din tur ved kassen.

Europæere synes også generelt, at amerikanske tjenere er for venlige. Straks I har sat jer ved bordet, står de der, storsmilende, for at præsentere sig selv, »hi, I’m Crystal, I’ll be your server today.«

Og de kommer igen og igen for at høre, om alt er, som det skal være, og om I ønsker dessert eller mere kaffe - bonustip: Refills på kaffe og sodavand er gratis på de fleste restauranter, men husk at spørge først.

Du tror måske, du kan gå til dagens seværdighed, men nej, du kan ikke gå derhen

Crystal har selvfølgelig taget sit happy face på, for en stor del af hendes indkomst er de drikkepenge, hendes kunder lægger. Det forventes faktisk, at I lægger omkring 20 procent af regningen i drikkepenge til Crystal og hendes kolleger og helst i kontanter.

Skulle du nu få chancen for at have en længere og dybere samtale med en amerikaner, så husk, at ingen gider at høre på en negative gennemgang af deres historie fra en fremmed. Husk også, at du har en unfair fordel, idet de sandsynligvis ikke ved nok om Danmark til at komme med en moralprædiken over, hvordan Rasmus Paludan kan indsamle 10.000 stemmer.

Donald Trump er til gengæld fair game. Amerikanerne fortæller gerne om deres holdning til Trump. Men glem ikke, at han stadig nyder en hvis popularitet blandt det amerikanske folk – især blandt folk der bor uden for Californien og New York. De seneste målinger viser faktisk, at 43 procent af den amerikanske befolkning støtter ham.

Hvis nu du, imod al forventning, skal bevæge dig uden for Californien eller New York, så glem ikke, at USA er vanvittigt stort. I har det med at undervurdere landets størrelse både på lang og kort afstand.

Du tror måske, du kan gå til dagens seværdighed, men nej, du kan ikke gå derhen.

Også selvom din kort-app siger det kun tager 20 minutter til fods. Fortove er en sjældenhed i USA, i hvert fald uden for de større byers bykerner. USA er bygget til biler. Offentlig transport er nedslidt og deprimerende. Taxier? Måske. De kan være gode nok. Kan være er kodeordet.

Hvis det var mig, ville jeg gå efter at leje en bil eller bruge Uber eller Lyft for at sikre den perfekte ferie til USA.

Kay Xander Mellish er en amerikansk foredragsholder og forfatter, bosiddende i Danmark. Hendes nye bog Working with Americans: Tips for Danes udkommer denne måned. Artiklen er oversat af Emil Ørum-Engraff