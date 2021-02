Nogen gange er det lige så meget måden, man siger noget på, som det, man faktisk siger, der kan bringe sindene i kog.

Tysklands kansler, Angela Merkel, er Europas grand old lady – eller så gammel er hun nu faktisk heller ikke. Hun er 66, 12 år yngre end USAs nykronede præsident.

Men alder spillede en vigtig rolle i ugens måske vigtigste citat. Frankfurter Algemeine spurgte Merkel, om hun ville tage AstraZenecas covid-19-vaccine. Merkel svarede:

»Jeg er 66 år gammel og tilhører ikke den anbefalede aldersgruppe for AstraZeneca,« Citatet gik verden rundt. For her sagde statslederen for Europas største land jo direkte, at hun ikke ville tage den vaccine, som millioner af andre bliver bedt om at tage.

Merkel sagde egentlig ikke noget forkert. AstraZenecas udmærkede vaccine er godkendt af WHO til alle aldersgrupper, og i Storbritannien gives den til alle grupper. Det vil sige, at mere en hver tredje voksne brite nu er vaccineret, og at Storbritannien snart kan vende tilbage til noget, der minder om normalitet. Men hos os forholder det sig som bekendt anderledes.

I såvel Tyskland som i en række andre europæiske lande, inklusive Danmark, er vaccinen blevet øremærket til dem under 65. Det er i sig selv en højest besynderlig beslutning. Der er ikke noget som helst, der peger på, at vaccinen virker mindre godt på de ældre.

Tyskland er ligesom flere centraleuropæiske lande på vej mod en frygtet tredje bølge af pandemien. Et fåtal af tyskerne er blevet vaccineret, og ligesom i resten af Europa er der eklatant mangel på vacciner.

Alligevel er der kun blevet givet 240.000 doser af AstraZenecas vaccine. Hele 1,4 doser millioner ligger ubrugte hen i Tyskland, for ingen vil have dem.

Angela Merkel kunne behændigt have svaret, at hun ville tage den vaccine, hun blev tilbudt, og at alle i øvrigt burde gøre det samme. I stedet kom hun til at kaste benzin på bålet i forhold til den bizarre fejde mellem EU, AstraZeneca og Storbritannien, der har stået på i månedsvis.

Besynderlig og decideret farlig kommunikation fra en række europæiske statsledere har skabt unødvendig frygt i en i forvejen ængstelig befolkning. AstraZeneca er blevet brugt som et prygelknabe for EUs egen inkompetence i forhold til at sikre medlemslandene tilstrækkelige mængder vacciner.

Angela Merkel mener i virkeligheden, at folk bør tage AstraZeneca-vaccinen. Det understregede hun i samme interview. Hun kludrede bare i måden, hun sagde det på.

Langt værre står det til med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, der direkte og med forsæt har gjort sit til, at Europas befolkning vægrer sig ved vaccinen.

Få timer før EUs agentur godkendte AstraZenecas vaccine, sagde Macron til et hold europæiske journalister: »Problemet med vaccinen er, at den ikke virker, som den burde. Den er mere eller mindre ubrugelig«.

Den franske præsident var vred over, at Storbritannien fik flere doser vaccine end EU, og han var sikkert også vred på briterne over brexit. Men tåbeligheden i at skyde det måske vigtigste tilgængelige værktøj ned, umiddelbart før man i øvrigt godkender det, råber til himlen.

Macron har givet antivaxerne et gyldent citat, som i øvrigt er gået viralt på sociale medier. Man må formode at Macron mente, hvad han sagde, selvom han absolut intet har at have det i. Fredag lod han så forstå, at han selv ville tage AstraZeneca-vaccinen, hvis den blev ham tilbudt, men han er også kun 44.

Skaden er sket, og et tragikomisk europæisk kluddermudderforløb er fuldendt. Det bliver virkelig op ad bakke at overbevise europæerne om vaccinens værdi. Det bliver ikke meget dummere.

Og det helt triste er, at det er os selv, det går ud over. Jo færre europæere, der tager en vaccine, des længere vil covid-19 præge vores hverdag og igen og igen tvinge os i skjul.

Den mest fornuftige offentlige stemme denne uge var ingen ringere end dronning Elizabeth. Den britiske regent brød al kutyme for ikke at blande sig i politiske forhold. I et interview med ledere af det britiske sundhedsvæsen kom hun med en uforbeholden opfordring:

»Når man har fået vaccinen, så får man en fornemmelse af at være beskyttet. Jg vil også sige til dem, der måske ikke har fået vacciner før, at de skal gøre det for alle andres skyld,« sagde dronningen.

Se, det er kommunikation, der er til at forstå, og så ovenikøbet fra en dame, der ikke just er kendt for sin folkelighed. Tænk, at vi skulle komme til et punkt, hvor en aldrende aristokrat er bedre til at tale til folket end Europas folkevalgte.