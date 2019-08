Det er paradoksalt, at mens Lars Løkke Rasmussen ifølge flere medier er ved at skabe en forståelse med de Radikale, er hele det jyske bagland gået i selvsving i en kampagne mod formanden.

Lars Løkke Rasmussen fortsætter den naturlige, professionelle udmøntning af sin nye kurs mod og henover midten i dansk politik. Hvor de andre borgerlige partier slår syv kors og spytter, når Morten Østergaards navn og de Radikale nævnes, har Lars Løkke sat handling bag ordene.

Det virker både logisk og fornuftigt at forsøge at skabe et grundlag, hvor de to partier kan lave en fælles økonomisk politik og dermed sikre en fornuftig udvikling. Enhedslisten har med det samme lugtet lunten og advaret Mette Frederiksen mod at lave aftaler, hvor både de Radikale og Venstre indgår.

Lars Løkke Rasmussens tæft og overlevelsesevne synes intakt, men det er langt fra sikkert, at han overlever denne gang.

Oprøret er i gang, og de første alvorlige træk i det skakspil, der fælder eller rejser en formand, er taget. Det jyske bagland er klart rykket sammen med en tydelig mission: Hele formandskabet skal forsvinde.

Første trin i det spil var Stephanie Loses direkte udspil på det ekstraordinære forretningsudvalgsmøde. Siden har telefonerne glødet ifølge iagttagere, både for og imod formanden. Næste træk kom fra de navngivne Venstre-folk, der i en kronik i Jyllands-Posten gav udtryk for, at tiden er kommet til at rense luften og finde nye folk i toppen. Dermed har de første fra baglandet sat ord på oprøret og samtidig sat deres navne bag. Siden er adskillige Venstre-folk kommet ud af busken, og her på B.T. har vi siden talt med flere, der ønsker at støtte oprøret og nu til citat.

Foreløbig er det ikke kendte eller tunge folk i partiet, der ytrer sig. De nuværende protester går på banen, fordi de er sikre på, at deres egne lokale Venstre-foreninger bakker dem op. Oprøret fra Jylland er vel funderet i et område, der er rent Venstre-land. Næste træk i planen må blive, at større og tungere navne kommer på banen, og at hele Venstre-kredse erklærer sig enige i, at formandskabet må trække sig.

Lars Løkke Rasmussen skal selv gå, for det bliver vanskeligt at finde en modkandidat, der vil skabe et kampvalg på landsmødet til november. Oprøret og alle andre har i første omgang blikket rettet mod Venstres hovedbestyrelsesmøde den 31. august. Her kommer der en melding.

'Mayonnaisen er ude af flasken', og Lars Løkkes fremtid er mere usikker end nogensinde. De tilnærmelser, som Lars Løkke Rasmussen og Morten Østergaard gør til hinandens partier, bliver måske aldrig til noget - med de to aktører.

Men det er en knippelgod idé.